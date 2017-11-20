TPHCM: Nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đập tới tấp vào đầu đến vỡ cả nón

Theo hình ảnh trong clip, hai bạn trẻ bị một nhóm người vây đánh. Nữ sinh áo xanh bị cô gái áo trắng dùng nón bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu dẫn đến vỡ nón. Người bạn đi cùng (áo đen) cũng chịu chung số phận. Hai nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận, không phản kháng được gì.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với clip ngắn ghi lại cảnh nữ sinh đánh nhau giữa đường. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra trên đường Cao Lỗ, quận 8 (TP.HCM).

Nữ sinh bị bạn dùng nón bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu

Clip trên khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì bất bình. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi bạo lực của cô gái áo trắng và nhóm bạn.

"Bây giờ đánh đấm hăng lắm, đến lúc bé áo xanh bị chấn thương sọ não hay bị thương nặng thì có mà quỳ xuống xin lỗi gia đình người ta. Chưa kể bố mẹ các em còn phải lo tiền thuốc thang hay đền bù thiệt hại. Các em gây ra chuyện nhưng hậu quả thì bố mẹ các em mới là người gánh chịu", X.M. bức xúc.

"Vẫn còn nhỏ mà đã hành xử côn đồ, lớn lên không biết sẽ thế nào. Ủng hộ gia đình cô bé kia đưa chuyện này ra pháp luật xử lý", P.V. bình luận.

"Học sinh ngày xưa cũng có đánh nhau. Tuy nhiên chỉ xích mích nhỏ rồi lại làm hòa ngay chứ không hành xử côn đồ, dã man thế này. Đề nghị nhà trường và pháp luật xử lý nghiêm vụ việc này", T.Q. cho biết.