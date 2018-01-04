Sáng hôm xảy ra sự việc, nữ sinh lớp 7 bị cha trách mắng chuyện học hành sa sút khiến cô giáo chủ nhiệm phải gọi điện về nhà. Đến chiều, em được các bạn cùng lớp phát hiện treo cổ tự tử ngay trong phòng học.

Vụ việc nữ sinh lớp 7 Trần Thị Phương L. (trường THCS Tân Lâm, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) treo cổ tự tử ngay trong lớp học khiến gia đình, bạn bè và thầy cô vô cùng bàng hoàng, đau xót. Phòng học nơi nữ sinh lớp 7 treo cổ tự tử - Ảnh: Pháp Luật TPHCM Theo kết quả điều tra ban đầu, em L. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bằng khăn quàng đỏ. Phía gia đình đề nghị không mổ tử thi để giám định pháp y. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà tổ chức an táng. Rất đông người dân địa phương và bạn bè đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Trước khi ra đi, L. viết hai lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung bức thư không nói rõ nguyên nhân tự tử, L. gửi lời xin lỗi đến bạn bè vì từ nay không thể tham gia học tập, vui chơi cùng các bạn được nữa. Cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm nhận xét L. ngoan ngoãn, học rất giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Thời gian gần đây nữ sinh vẫn đi học đều đặn và không có biểu hiện gì khác thường.

Sự việc nữ sinh lớp 7 treo cổ tự tử khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Vietnamnet Anh Nguyễn Văn Cảnh (40 tuổi, bố em L.) cho biết, con gái mình học giỏi từ nhỏ, là niềm tự hào của gia đình, không hiểu vì lý do gì mà em ra đi đột ngột như vậy. "Hơn hai tuần nay cháu học có vẻ sa sút, cô giáo gọi về cho gia đình. Khoảng 23 giờ tối hôm qua, cô giáo chủ nhiệm của cháu gọi điện cho tôi nói dạo này cháu lơ là việc học, muốn ba mẹ theo sát để cháu lấy lại tinh thần. Sáng nay, khi cháu ăn sáng để chuẩn bị đi học thì tôi có mắng cháu, bảo cháu là bố mẹ làm lụng vất vả nuôi ba chị em ăn học, con cố gắng học hành, đừng để cô giáo phải gọi điện nói con học hành giảm sút. Tôi không ngờ cháu nghĩ quẩn hành động thế này", anh Cảnh vừa nói vừa khóc. Như đã đưa tin, sáng 3/1, nữ sinh lớp 7 Trần Thị Phương L. xin phép cô giáo nghỉ học tiết Tin và ở lại phòng học. Sau khi các học sinh quay về thì bàng hoàng phát hiện em L. treo cổ tự tử. Dù cô giáo và các bạn dùng mọi nỗ lực để cứu chữa nhưng đã quá muộn. Sự việc kinh hoàng khiến nhiều học sinh khóc ngất, thầy cô phải cho về nhà để ổn định tinh thần. Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Để lại thư tuyệt mệnh, nữ sinh lớp 7 treo cổ tự tử ngay trong lớp học Khi quay lại lớp học, bạn bè bàng hoàng phát hiện em L. đã tử vong, bên cạnh có một bức thư tuyệt mệnh.

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