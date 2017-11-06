Chỉ vì một câu nói trên Facebook, 3 nữ sinh đánh hội đồng dã man khiến bạn ngã gục giữa đường

Đời sống 06/11/2017 13:17

Clip ngắn ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh hội đồng bạn vô cùng dã man khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Nguyên nhân được cho là chỉ vì một câu nói trên Facebook.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh 3 học sinh nữ đánh hội đồng bạn khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo hình ảnh trong clip, 3 nữ sinh liên tiếp tát vào mặt, đạp vào người một nữ sinh khác khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Điều đáng nói là, trong lúc nạn nhân bị đánh đến mức không thể chống cự, những người xung quanh chỉ đứng nhìn và không có bất cứ hành động nào can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra tại huyện Diễn Châu (Nghệ An). 3 nữ sinh tham gia được xác định đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Diễn Châu.

 

Nhóm nữ sinh liên tục tát, đạp vào mặt bạn

Sáng nay, trả lời PV báo Người Lao Động, ông Phan Thanh Giang, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Diễn Châu xác nhận, nhóm nữ sinh tham gia đánh bạn trong clip trên hiện đang học tập tại trung tâm.

Chỉ vì một câu nói trên Facebook, 3 nữ sinh đánh hội đồng dã man khiến bạn ngã gục giữa đường - Ảnh 1
Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai can ngăn - Ảnh cắt từ clip

Ông Giang cũng cho biết thêm, sau khi xác nhận các em tham gia vụ xô xát là học sinh lớp 10 của trung tâm. Nhà trường đã mời các em lên viết tường trình và sẽ có hình thức kỷ luật sau khi làm rõ vụ việc.

Khi được hỏi nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả, ông Giang cho biết các em đánh bạn vì một mâu thuẫn nhỏ trên Facebook.

Trước đó, tối 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh 3 học sinh nữ đánh hội đồng một nữ sinh khác. Nhóm nữ sinh vừa đánh bạn vừa liên tục chửi bậy. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai can ngăn. Clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận về vô số ý kiến bất bình, phẫn nộ.

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