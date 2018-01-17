Gia cảnh đau xót của 2 nữ sinh lớp 9 bị 'xe điên' đâm tử vong ở Hải Phòng

Tin nóng 17/01/2018 17:00

Hai nữ sinh lớp 9 bị "xe điên" đâm tử vong ở Hải Phòng đều là học sinh giỏi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vụ tai nạn khiến cha mẹ các em gần như chết lặng, đã 3 ngày trôi qua nhưng vẫn không dám tin con gái mình đã ra đi mãi mãi.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/1, một chiếc xe ô tô bán tải hiệu Mazda đang lưu thông trên đường liên xã thuộc địa phận xã Đại Hà và xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã đâm vào 2 nữ sinh lớp 9 đang đi bộ cùng chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây tai nạn, "xe điên" rồ ga bỏ chạy rồi đâm tiếp vào một xe tải đang chạy ngược chiều và chiếc xe taxi đang đỗ trên vỉa hè. Tài xế chỉ dừng lại khi túi khí bị bung, không thể đi được nữa. 

Danh tính 2 nữ sinh xấu số là Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (đều SN 2003, cùng trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy). Vụ tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng 2 nữ sinh mà còn để lại nỗi đau khó nguôi ngoai trong lòng các bậc phụ huynh.

Được biết, cha mẹ của em Thùy Dương đều làm công nhân, gia cảnh rất khó khăn. Dương là chị cả trong gia đình, hàng ngày ngoài giờ học phải quán xuyến việc nhà và chăm sóc các em cho cha mẹ yên tâm làm việc. Nghe tin con gái gặp nạn, mẹ Dương ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu. Đã hơn 3 ngày trôi qua, chị vẫn chưa thể chấp nhận sự thật con gái đã ra đi mãi mãi. 

Ông Nguyễn Duy Nhịn (ông nội Dương) xót xa cho biết, Dương là cô bé rất ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó đỡ đần bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình vốn chẳng khá giả, cộng thêm cú sốc tinh thần quá lớn, ông Nhịn lo rằng con trai và con dâu chẳng thể tiếp tục sống yên ổn.

Gia cảnh đau xót của 2 nữ sinh lớp 9 bị 'xe điên' đâm tử vong ở Hải Phòng - Ảnh 1
Đám tang em Dương - Ảnh: Infonet

Cách nhà em Dương 2 con hẻm là nơi em Cao Thị Quỳnh sinh sống. Hiện nhà Quỳnh vẫn đang xây dựng dở dang chưa hoàn thiện. Cha Quỳnh cho biết anh nhận tin con gái bị tai nạn lúc đang sơn sửa lại nhà, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy quá đỗi bàng hoàng, không dám tin đây là sự thật.

Hoàn cảnh nhà Quỳnh cũng không mấy khá giả. Cha mẹ em phải làm việc rất vất vả để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Quỳnh là chị lớn, luôn ngoan ngoãn, chăm học và là tấm gương sáng cho các em. Mới đây, em còn được lựa chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì gặp nạn. Gia đình em không biết làm cách nào để bù đắp nỗi đau quá lớn này.

Gia cảnh đau xót của 2 nữ sinh lớp 9 bị 'xe điên' đâm tử vong ở Hải Phòng - Ảnh 2
Bàn thờ của em Quỳnh - Ảnh: Infonet

Tối 14/1, gia đình người lái xe gây tai nạn đã đến nhà em Dương và Quỳnh để thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh tế. Sáng 15/1, lãnh đạo các cấp và Công an huyện Kiến Thụy cũng tới thăm viếng 2 nữ sinh xấu số.

Phía gia đình mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật để 2 nạn nhân yên nghỉ nơi chín suối. 

Danh tính tài xế "xe điên" gây tai nạn

Theo Infonet, tài xế gây tai nạn tử vong cho 2 nữ sinh tên Trịnh Hồng Khanh, 35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng), điều khiển xe ô tô BKS 15C-263.52. Ông Khanh là giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng.

Trước khi gây ra vụ tai nạn, tài xế này đã uống nhiều rượu tại nhà một người quen ở địa bàn huyện Kiến Thụy. Khi được cơ quan chức năng kiểm tra, nồng độ cồn đo được của ông Khanh khi lái xe là 0,47ml. 

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Trịnh Hồng Khanh để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang lấy mẫu xét nghiệm xem tài xế này có sử dụng ma túy khi lái xe hay không.

Gia cảnh đau xót của 2 nữ sinh lớp 9 bị 'xe điên' đâm tử vong ở Hải Phòng - Ảnh 3
Hình ảnh chiếc xe điên gây tai nạn - Ảnh: Infonet
Tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy, xe 'điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng

Tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy, xe 'điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng

Xe "điên" tông trúng 2 nữ sinh đi bộ ven đường nhưng không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ chạy rồi tiếp tục tông liên hoàn 2 xe ô tô khác, sau đó lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

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