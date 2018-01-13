'Choáng toàn tập' với clip nữ tài xế dùng cả hai tay để ăn khi đang lái xe trên phố Hà Nội

Xã hội 13/01/2018 14:09

Mới đây, một người dùng Facebook đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ lái ô tô trên đường phố mà vẫn dùng hai tay bưng thức ăn.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 11/1 tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Mặc dù dài chưa đến 1 phút nhưng đoạn clip đã khiến nhiều người hoảng hồn. Ban đầu, nữ tài xế dùng một tay điều khiển ô tô, một tay còn lại bưng thức ăn.

Sau đó, người phụ nữ này buông hẳn cả hai tay khỏi vô lăng để xúc. Sau khi xem đoạn clip trên, mọi người vừa hoang mang vừa lo ngại cho sự an toàn của nữ tài xế và những người đi đường vào thời điểm đó. Vì nếu gặp tình huống bất ngờ, nữ tài xế có thể không xử lý kịp và hậu quả từ hành động này không ai có thể lường trước được.

'Choáng toàn tập' với clip nữ tài xế dùng cả hai tay để ăn khi đang lái xe trên phố Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh nữ tài xế buông hẳn hai tay để ăn khi lái xe khiến dư luận bức xúc - Ảnh chụp màn hình

Khi được chia sẻ lên mạng xã hội, clip này nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng bức xúc, "ném đá" hành vi vô ý thức của nữ tài xế.

N.T bình luận: “Chắc bà chị này chưa học luật trước khi tham gia giao thông, không coi trọng tính mạng của mình thì cũng đừng liên lụy tới người khác. Không hiểu bận đến mức nào mà 3 phút ăn mì cũng không có”.

“Sợ thật, ra ngoài mà gặp những trường hợp như thế này thì tính mạng như ‘ngàn cân treo sợi tóc’ ấy, chỉ mong mọi người có ý thức hơn khi tham gia giao thông thôi. Tết sắp đến rồi, đừng để người thân trong nhà phải lo lắng”, M.N lo sợ.

Trao đổi với Phụ nữ và Gia đình, một đội phó (xin được giấu tên) thuộc Đội CSGT Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết pháp luật hiện hành chưa có quy định về hành vi buông cả hai tay để ăn khi lái xe nên không thể xử phạt. 

Tuy nhiên, vị này khuyên các tài xế tuyệt đối không được buông hai tay khi lái xe ô tô vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và cả những người tham gia giao thông khác. 

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