Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, nữ tài xế Hà Nội rú ga chạy tiếp và hét lớn ‘tránh ra, tao đang bận’

Bị yêu cầu dừng ô tô để kiểm tra giấy tờ, nữ tài xế vẫn rú ga chạy tiếp và quát thẳng vào mặt viên cảnh sát giao thông (CSGT) khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin của Một Thế Giới, vụ việc xảy ra ở ngã tư Giảng Võ, Cát Linh (Hà Nội) vào chiều hôm qua (19/11).

Theo đó, người phụ nữ trong đoạn clip trên bị CSGT yêu cầu xuống ô tô vì giấy đăng kiểm hết hạn nhưng người này không làm theo. Sau đó, chị ta còn cố tình lái xe vòng qua với hy vọng bỏ trốn.

Trong lúc CSGT cố sức ngăn cản, khuyên nữ tài xế xuống xe thì chị ta quát lại: “Tránh ra, tao đang bận, lúc khác tao quay lại”. Dù vậy, đồng chí CSGT vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở và đứng chặn ở phía đầu xe để chị ta không thể bỏ đi.

Nhiều lần nữ tài xế này cố tình lái xe đâm thẳng vào viên cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Thấy vậy, những người đi xe máy xung quanh đã đậu trước đầu xe để chị ta không thể chạy tiếp và lên tiếng khuyên giải. Sau một lúc, người này mới đồng ý xuống xe làm việc với CSGT.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nữ tài xế này đã nhận không ít “gạch đá” từ cư dân mạng.

“Nhà có chút tiền là lên mặt kiểu ta đây, không xem luật pháp ra gì. Đã sai rồi mà còn cố cãi, tốt nhất cảnh sát nên tước giấy phép của cô ta đi để khỏi gây họa”, T.S bình luận.

“Hết ninja Lead xong giờ gặp thêm ‘đả nữ’ kiểu này các anh CSGT chắc cũng đau đầu lắm. Nhìn cũng có vẻ sang trọng, có học thức mà không hiểu sao lại có thể hành xử như vậy giữa chốn đông người”, T.Đ nhận xét.