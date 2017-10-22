Clip sốc: Bị CSGT phạt, nữ tài xế mặc váy leo nóc xe chửi bới, ăn vạ

Đời sống 22/10/2017 14:58

Sau khi bị CSGT xử phạt, nữ tài xế taxi chẳng những không chịu chấp hành hình phạt mà còn leo lên nóc xe chửi bới, ăn vạ.

Sự việc trên xảy ra trên phố Bạch Mai, Hà Nội vào ngày hôm qua.

 

Nguồn clip: Hóng

Theo những người chứng kiến, nữ tài xế taxi đã vượt đèn đỏ nên bị CSGT thổi phạt. Tuy nhiên, ban đầu khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, người này không chịu xuống xe hợp tác. CSGT phải nhiều lần mời người phụ nữ này ra khỏi xe để đối chất.

Khi xuống xe, thay vì bình tĩnh đối chất với cảnh sát thì chị này lại chửi bới những người thi hành công vụ. Sau khi CSGT gọi xe đến cẩu chiếc taxi đi, nữ tài xế liền leo lên nóc xe gào thét, chửi bới mặc dù đang mặc váy.

Thậm chí chị ta còn lớn tiếng nói với CSGT rằng: "Bố mày đâu sợ chúng mày được" hay "Tao có giấy tờ mà tao đ** thích đưa đấy".

Clip sốc: Bị CSGT phạt, nữ tài xế mặc váy leo nóc xe chửi bới, ăn vạ - Ảnh 1
Nữ tài xế leo lên nóc xe chửi bới, ăn vạ khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ - Ảnh: Internet

Hành vi trên của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của người đi đường. Tại hiện trường có rất nhiều người đứng lại theo dõi sự việc. Dù nhiều người lên tiếng khuyên ngăn thế nhưng nữ tài xế này vẫn không chịu hợp tác.

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