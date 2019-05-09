Thông tin bất ngờ về nghi phạm sát hại người phụ nữ trong đêm ở Điện Biên

Xã hội 09/05/2019 15:51

Nghi phạm sát hại người phụ nữ sống một mình ở huyện Tuần Giáo (Điện Biên) chính là hàng xóm của nạn nhân, đến hiện tại vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại ở Điện Biên, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Quàng Văn Quốc (SN 2001, ở bản Củ 1, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Quốc bị tình nghi sát hại chị Lò Thị Hịa (SN 1979, hàng xóm). Tại địa phương, Quốc là thành phần bất hảo, nghiện hút. Thời điểm gây án, Quốc đang ở độ tuổi vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi).

Thông tin bất ngờ về nghi phạm sát hại người phụ nữ trong đêm ở Điện Biên - Ảnh 1
Chân dung Quàng Văn Quốc - Ảnh: VOV

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ 45 sáng nay, người dân bản Củ 1 nghe tiếng hô "Cướp! Cướp!" phát ra từ phía nhà chị Lò Thị Hịa nên chạy đến kiểm tra. Khi mọi người đến nơi, chị Hịa đã nằm sõng soài trên con đường đất trong tình trạng bê bết máu, trên người chỉ còn áo lót và váy Thái.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một con dao nhọn dài gần 30 cm nằm gần thi thể nạn nhân.

Lãnh đạo huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cho biết, nạn nhân H. sống một mình tại căn nhà sàn ở xã Quài Nưa. Bình thường chị H. cũng không xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng, bước đầu nghi ngờ đây là vụ giết người cướp của.

Thông tin bất ngờ về nghi phạm sát hại người phụ nữ trong đêm ở Điện Biên - Ảnh 2
Nạn nhân Lò Thị Hịa bị đâm nhiều nhát dao dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cũng xảy ra vụ trọng án anh trai giết em gái rồi bỏ trốn. Trưa 25/4, Lò Văn Biên (20 tuổi, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xin tiền và mượn điện thoại của em gái là Lò Thị Cương (15 tuổi) đi cầm cố nhưng cô gái không cho.

Lời qua tiếng lại, Biên dùng cây gỗ đánh em gái bất tỉnh rồi dùng khăn siết cổ đến chết. Sự việc được người cha dượng phát hiện và báo công an. Biên bị bắt sau 1 ngày lẩn trốn.

Theo chính quyền địa phương, Cương mới 15 tuổi nhưng đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Còn Biên năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn ăn chơi lêu lổng, không lo làm ăn, thậm chí còn nghiện ma túy.

Phát hiện người phụ nữ chết trên đường ở Điện Biên: Chỉ mặc áo lót và váy

Phát hiện người phụ nữ chết trên đường ở Điện Biên: Chỉ mặc áo lót và váy

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, chỉ còn lại váy thái và áo lót, trên người có nhiều vết thương.

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