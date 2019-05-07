Nghi án con trai giết chết bố ruột lúc rạng sáng rồi bỏ trốn ở Hà Nội: Lời kể hãi hùng của hàng xóm

Xã hội 07/05/2019 10:51

Sau tiếng tri hô, hàng xóm phát hiện con trai ông Út bỏ chạy khỏi nhà, còn ông Út tử vong trên nền nhà.

Sáng nay 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường căn nhà trên phố Mai Động, điều tra làm rõ nghi án con trai sát hại cha ruột rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng hô hoán phát ra từ nhà ông Út (80 tuổi) nên chạy sang kiểm tra. Lúc này, cụ ông đã tử vong trên nền nhà. 

Ông M. (sống đối diện nhà nạn nhân) cho biết khi ông mở cửa chạy sang thì nhìn thấy con trai ông Út bỏ chạy khỏi nhà và đi mất, còn ông Út thì đã chết, xung quanh có rất nhiều máu.

Theo chính quyền địa phương, ông Út và vợ sống cùng con trai, con gái đều chưa lập gia đình. Nghi phạm sát hại ông Út là người con trai tên Đ. năm nay ngoài 30 tuổi.

Hàng xóm cho biết Đ. không bình thường, tính tình cộc cằn, từng nhiều lần dọa đâm chết bố.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm Đ. đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nghi án con trai giết chết bố ruột lúc rạng sáng rồi bỏ trốn ở Hà Nội: Lời kể hãi hùng của hàng xóm - Ảnh 1
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra ở phố Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: Internet

Trước đây mấy ngày tại tỉnh Tây Ninh cũng xảy ra vụ án mạng con trai sát hại mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ.

Theo điều tra, ngày 1/5, Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) sử dụng ma tuý rồi về nhà mẹ ở ấp Hiệp Hòa (xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) nằm nghỉ. Bà Đoàn Thị Đ. (SN 1959, mẹ Hân) và N. (bạn gái Hân) ngồi nói chuyện.

Đột nhiên, Hân đứng dậy tỏ thái độ giận dữ, la lối, đạp chân lên ván làm bà Đ. và N. hoảng hốt bỏ chạy ra sân. Tiếp đó, Hân vào nhà bếp lấy dao đuổi theo mẹ và bạn gái. Chạy được khoảng 100 mét, bà Đ. và N. chạy vào nhà một người dân gần đó ẩn náu. Hân quyết đuổi theo vào nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Đ.

Nghi án con trai giết chết bố ruột lúc rạng sáng rồi bỏ trốn ở Hà Nội: Lời kể hãi hùng của hàng xóm - Ảnh 2
Chân dung Ngô Đình Hân - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Hân tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào người N. rồi bỏ về nhà nằm ngủ. Bà Đ. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều, còn N. may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời bắt giữ Ngô Đình Hân đưa về trụ sở điều tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện Hân dương tính với ma túy. 

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