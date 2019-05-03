Khoảng 23 giờ 45 tối 02/05, Tín có biểu hiện ngáo đá đã ra tay sát hại mẹ ruột, bà ngoại và dì ruột tại nhà. Trước đó khi thấy Tín cầm dao lên lầu, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha ruột Tín) sợ con gây ra chuyện nên chạy đi báo công an.

Liên quan đến vụ án mạng thảm sát 3 người thân xảy ra ở đường Chiến Lược (quận Bình Tân, TP.HCM), cơ quan công an đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trương Tín (29 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Trương Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột của Trương Tín) và bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột của Trương Tín).

Khi về lại nhà, ông thấy con vẻ mặt bình thường, còn nhờ dắt hộ xe máy ra ngoài. Sau khi Tín rời đi, ông Hạnh vào trong nhà thì phát hiện vợ, mẹ vợ và em vợ đã chết thảm.

Riêng chị Nguyễn Thị Ngọc Phụng (dì ruột Tín) và cháu gái Nguyễn Ngọc Thúy Phương (SN 2006) đã nhanh chân trốn vào tủ áo nên thoát nạn.

Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Thu Hà

Hiện người thân đã dựng rạp, tổ chức hậu sự cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: Thu Hà

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng. Theo người cha kể lại, sau khi gây án, Tín còn gọi điện về hỏi "mọi người có sao không". Sau đó không lâu Tín bị công an bắt giữ.

Tín là đối tượng nghiện ngập, ăn chơi lêu lổng, từng đi cai nghiện 3 lần nhưng sau khi trở về vẫn chứng nào tật nấy.

"Cả xóm này ai cũng biết nó nghiện ngập nhưng không nghĩ nó dám làm vậy với người thân. Con người nó ít nói, gặp ai cũng gườm gườm chứ chẳng chuyện trò gì. Nhà đó có đông người sống chung lắm. Cách đây 3 năm có tới 3 người qua đời. Rồi nay lại thêm 3 người nữa. Sao mà éo le vậy không biết", chị L. (hàng xóm) kể.

Cả xóm bàng hoàng trước cái chết của 3 người phụ nữ - Ảnh: Thu Hà

"Nó nghiện ngập cộng thêm gây rối nên bị phường bắt đi cai nghiện một thời gian, má nó thương con rồi cho nó về, tưởng đâu nó bỏ được thứ chết người đó rồi chứ. Phải chi má nó đừng lên bảo lãnh cho nó về thì hôm nay đâu xảy ra bi kịch đau lòng vậy. Mọi người ai cũng thương mẹ và bà ngoại nó quá trời. Cả hai hiền lành dữ lắm, chẳng hiểu sao lại có thằng con như vậy. Mẹ thằng Tín rất đảm đang, một tay cáng đáng chăm lo cho cả gia đình. Đối với hàng xóm láng giềng cũng đối xử rất tốt, ai cũng quý mến. Tối qua chẳng hiểu vì lý do gì mà nó cầm dao đâm mẹ. Dì và bà ngoại ngăn cản cũng chịu chung sống phận luôn", bà B. (gần nhà nghi phạm) cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.