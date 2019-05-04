Khi bị bắt, Trương Tín không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận. Tín thản nhiên cho rằng giết 3 người thân ruột thịt nhằm "loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội".

Hôm nay (04/05), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Trương Tín (29 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết 3 người thân trong gia đình. Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín), Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín); cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án - Ảnh: Thu Hà Tại cơ quan công an, Tín khai trước khi gây án đã sử dụng ma túy đá. Tối 02/05, Tín về nhà thì bị mẹ la mắng nên chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha ruột Tín) đã đến công an phường trình báo vụ việc. Tuy nhiên, khi ông Hạnh về nhà thì Tín rời đi. Qua kiểm tra, công an phát hiện bà Thúy, bà Kiều và bà Điểu đã chết trên tầng 2.

Có mặt trên lầu 2 hôm xảy ra án mạng còn có bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi, dì ruột Tín) và cháu Nguyễn Ngọc Thúy Phương (13 tuổi, cháu ruột tín). Cả hai thoát chết là do ngủ trong phòng. Thấy Tín đập cửa đòi giết mình, bà Phụng và cháu Phương đã nhanh tay khóa cửa phòng, trốn trong tủ áo. Tín bị bắt khi đang ngồi trong quán cafe ở quận Tân Phú. Tín khai sát hại 3 người thân vì bị la mắng. Hắn dùng dao dọn đâm người dì, mẹ và bà ngoại can ngăn cũng bị Tín giết chết. Tín khai không hối hận khi sát hại 3 người thân - Ảnh: Internet Khi bị bắt, Tín tỏ ra bình thản và nói rằng giết 3 người vì họ dám la Tín. Tín thản nhiên cho rằng giết những người này nhằm "loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội". Cách đây không lâu, Tín xin gia đình 80 triệu để mua xe máy nhưng không được đồng ý. Hắn ta nhiều lần đập phá đồ đạc, dọa chém cả nhà. Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh lấy lời khai, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thảm án Bình Tân: Chân dung nghịch tử giết chết ngoại, mẹ và dì trong đêm mặc nạn nhân quỳ gối xin tha Sau khi sử dụng ma túy đá, Tín trở về nhà dùng dao sát hại 3 người thân trong gia đình. Mặc dù người nhà đã lo sợ mang những các loại dao, kéo cất đi nhưng vẫn không thoát.

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