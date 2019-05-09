Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, chỉ còn lại váy thái và áo lót, trên người có nhiều vết thương.

Hôm nay (8/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ bị sát hại lúc rạng sáng cùng ngày.

Nạn nhân là chị Long Thị H. (trú bản Củ 1, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo). Công an nghi ngờ nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.



Sau tiếng hô 'cướp!', người dân chạy đến thì phát hiện thi thể người phụ nữ bị đâm tử vong - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 45 sáng nay, người dân bản Củ 1 nghe tiếng hô "Cướp! Cướp!" phát ra từ phía nhà chị H. nên chạy đến kiểm tra. Khi mọi người đến nơi, chị H. đã nằm sõng soài trên con đường đất trong tình trạng bê bết máu, trên người chỉ còn áo lót và váy Thái.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một con dao nhọn dài chừng 20cm nằm gần thi thể nạn nhân.



Nạn nhân chỉ mặc áo lót và váy Thái - Ảnh: FB

Gần hiện trường phát hiện một con dao - Ảnh: FB

Lãnh đạo huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cho biết, nạn nhân H. sống một mình tại căn nhà sàn ở xã Quài Nưa. Bình thường chị H. cũng không xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng, bước đầu nghi ngờ đây là vụ giết người cướp của.

Hiện cơ quan công an đang khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

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