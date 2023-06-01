Thông bồn cầu, hai cha con ở TP.HCM bỏng nát da

Các bệnh nhân lần lượt là anh S.N. (41 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM), và cô gái tên M.L. (17 tuổi, con gái anh N.). Khai thác bệnh sử, ngày 15/5 anh N. đi làm về liền mua một chai tẩy rửa mua với giá 75.000 đồng (chai khoảng 1 lít) ở tiệm tạp hóa về để thông bồn cầu bị nghẹt.

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, ngày 1/6, những ngày qua Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị hai trường hợp bỏng nặng vì tai nạn sinh hoạt rất phổ biến.

Hậu quả, mặt, hai tay và vùng thân trên của bệnh nhân bị hóa chất bắn trúng. Kể cả người con gái 17 tuổi đứng gần đó cũng gặp nạn.

Quá trình thực hiện, người đàn ông đổ hóa chất vào bồn cầu, nhưng chờ một lúc lâu mà nước vẫn không chảy thông. Lúc này, anh N. lấy búa và thanh sắt để đục vị trí bị tắt nghẽn thì bất ngờ làm vỡ đường ống, khiến hóa chất xì mạnh lên.

Bác sĩ Ngô Phạm Gia Huy, khoa Phỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, cha con anh N. nhập viện trong tình trạng bỏng hóa chất nặng sau tai nạn sinh hoạt.

Cụ thể, anh N. bỏng diện tích 10% độ 3, bỏng sâu đến lớp trung bì. Trong đó, hai cẳng tay, cánh tay trái và mặt bỏng nặng nhất. Còn cô gái tên L. bỏng khoảng 3% cơ thể nhưng hóa chất lại dính và ăn mòn da vùng mặt.

Hóa chất bắn lên, ăn mòn da tay, chân và nhiều vị trí trên cơ thể anh N. - Ảnh: Báo Dân Trí

Các bác sĩ đã tiến hành xối rửa, làm trôi tác nhân gây bỏng, sau đó do bệnh nhân dùng các loại băng gạc chuyên dụng, kháng sinh mà một số chế phẩm hỗ trợ lành vết thương.

Đến nay sau 2 tuần điều trị, người con gái lành vết thương tốt nên được cho xuất viện. Trong khi đó, anh N. vẫn còn bỏng sâu một số chỗ, cần tiếp tục theo dõi kỹ trong mỗi lần thay băng để đưa ra hướng điều trị cụ thể.

Theo bác sĩ Huy, tai nạn bỏng hóa chất khi người dân tự tẩy rửa bồn cầu trong nhà vệ sinh khá phổ biến. Theo thống kê, mỗi năm khoa Bỏng, Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân gặp nạn trong tình huống này.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đưa tin ngày 31/5/2023, cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nam bệnh nhân 55 tuổi, ở Hưng Yên, đến Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng 5 ngón tay phải nhợt nhạt, nhức nhối, đau buốt sau ít phút tiếp xúc với hóa chất trong sản phẩm xịt tẩy rửa.

Nam bệnh nhân nhập viện với bàn tay phải nhiễm hóa chất - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cũng trong nguồn tin này, bệnh nhân cho biết ông có dùng chai nước xịt tẩy rửa V300 được mua trên mạng với giá 180.000 đồng để tẩy rửa, vệ sinh thiết bị trong gia đình. Người bán hàng quảng cáo sản phẩm có thể tẩy sạch cặn canxi, ố vàng và tất cả các vết bẩn khác.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân ngâm các ngón tay vào dung dịch canxi gluconat 10% để thải độc, đồng thời yêu cầu nhập viện theo dõi.