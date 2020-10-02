Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai đốt tại Bình Dương đã tử vong: Hé lộ chân dung nghi phạm và nguyên nhân vụ việc

Xã hội 02/10/2020 16:46

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng xác nhận thiếu nữ bị bạn trai tưới xăng lên người rồi đốt gây bỏng nặng 95% đã tử vong vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 2/10 tại Bệnh viện Chợ rẫy, TP. HCM.

Nạn nhân là T. (15 tuổi). Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (16 tuổi, quê Bình Phước).

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Thiếu nữ bị bạn trai tưới xăng lên người đốt đã tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, từ tháng 5/2020, Đức và T. có quan hệ tình cảm nhưng vì gia đình ngăn cản nên Đức muốn chia tay. Tuy nhiên, T. không đồng ý nên Đức nảy sinh ý định mua xăng để dọa đốt.

Theo thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, vào khoảng 11 giờ ngày 26/9, Đức kêu Danh chở đi mua xăng. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, Đức và Danh đến một vườn cao su tại Nông trường cao su Hội Nghĩa. Sau đó, Đức hẹn nạn nhân ra vườn cao su để nói chuyện.

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Chân dung 2 nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Internet

Lúc này, Đức đã dùng xăng đổ lên người T. Sau đó, đối tượng đứng cách nạn nhân khoảng 1m, dùng bật lửa định đốt khẩu trang y tế để dọa. Tuy nhiên, sau khi bật lửa lên vì bắt hơi xăng nên T. bị cháy toàn thân. Sau đó, Đức và Danh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng nặng. 

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