Hoảng hồn cảnh chú rể bị nhốt trong lồng sắt, ném trứng, tạt sơn ngay trong đám cưới

Thế giới 02/10/2020 15:45

Hình ảnh chú rể bị nhốt trong lồng, ném trứng, tạt sơn ngay trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chú rể bị nhốt trong lồng, ném trứng, tạt sơn trong đám cưới được mọi người đặc biệt quan tâm. Được biết, đám cưới này được tổ chức vào ngày 28/9 ở một trung tâm tiệc cưới tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Trong đám cưới, người thân và bạn bè của cô dâu chú rể bàn tán, nghĩ trò để náo tân hôn. Sau khi bàn tán, họ quyết định lột sạch quần áo chú rể, chỉ chừa lại một chiếc quần lót. Sau đó, mọi người nhốt chú rể vào chiếc lồng sắt lớn. Lúc này, nhóm bạn mang ra một rổ trứng rồi ném vào người chú rể.

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Chú rể bị nhốt trong lồng sắt, ném trứng, tạt sơn trong đám cưới - Ảnh: Internet

Ném trứng xong, một người bạn còn mang thêm một thùng sơn xanh đổ xuống đầu chú rể khiến cả người nạn nhân bị nhuộm xanh.

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Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc - Ảnh: Internet

Đổ sơn xong, cả nhóm mới mở lồng sắt để chú rể ra ngoài. Vào thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có khá nhiều người chứng kiến nhưng ai cũng tỏ vẻ hả hê, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc, hy vọng tục náo tân hôn này sẽ sớm bị loại bỏ.

"Đám cưới là sự kiện trọng đại của cả đời người mà bạn bè đùa giỡn quá đáng ghê. Nếu là mình chắc nghỉ chơi với đám bạn này luôn quá", K.N bình luận.

"Cái tục này, chơi ít ít thì vui chứ đùa giỡn quá đáng như thế này thì không nên. Nhìn chú rể tơi tả mà xót giùm luôn đó", một cư dân mạng bức xúc.

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