Thí sinh đi thi muộn bật khóc ở cổng trường Hà Nội: Bộ nói gì về cơ hội được thi lại ở đợt 2?

Xã hội 16/07/2021 13:05

Theo trích xuất camera, nam sinh ở Hà Nội đến trường thi lúc 7h52, muộn hơn 2 phút so với thời gian vào thi như quy định của mọi năm. Mới đây, Bộ GD-ĐT đã thông tin thêm về vụ việc này.

Trong kỳ thi THPT vừa diễn ra mới đây, vụ việc nam sinh ở Hà Nội gào khóc thảm thiết trước cổng trường vì đến địa điểm thi muộn khiến dân tình xôn xao.

Cụ thể, trong đợt 1 của kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 7-8/7 mới đây, nam sinh N.K.Đ. (trường THPT Lương Văn Can) đã đi thi muộn trong giờ thi môn Toán. 

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, cũng nên tạo điều kiện để em học sinh này được tham dự thi đợt 2 vì theo thầy Bình, đây là một năm thi đặc biệt vì dịch Covid-19 ảnh hưởng và tác động không nhỏ vào tâm lý của học sinh. Thầy Bình chia sẻ: "Nếu không bị dịch Covid-19 và phải chia thi làm hai đợt thì cứ đúng quy định, học sinh đến muộn thì phải đợi đến kỳ thi sau. Nhưng năm nay có hai đợt thi thì mong Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cho thí sinh được tiếp tục thi đợt 2 vì trường hợp này cũng không phổ biến".

nam sinh o Ha Noi 1
Hình ảnh trích từ camera tại điểm thi - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, Zing News thông tin, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT), khẳng định trong điều kiện cụ thể của năm nay, Bộ cho phép những thí sinh đến trường thi muộn hơn 15 phút sau thời gian bóc đề trong kỳ thi đợt 1 được thi đợt 2.

Theo đó, với trường hợp của nam sinh đi thi muộn tại điểm trường thi chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bộ sẽ cân nhắc trên tinh thần cố gắng tạo điều kiện cho học sinh.

Ninh Thuận: Bố nhiễm COVID-19, lây cho vợ và ba con, trong đó một người vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

Ninh Thuận: Bố nhiễm COVID-19, lây cho vợ và ba con, trong đó một người vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

Qua xét nghiệm, thí sinh ngụ tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 7 và 8/7 vừa qua, thí sinh này tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh ở Hà Nội nam sinh đi thi muộn quyết định vụ nam sinh đi thi muộn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1