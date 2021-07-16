Thí sinh đi thi muộn bật khóc ở cổng trường Hà Nội: Bộ nói gì về cơ hội được thi lại ở đợt 2?

Theo trích xuất camera, nam sinh ở Hà Nội đến trường thi lúc 7h52, muộn hơn 2 phút so với thời gian vào thi như quy định của mọi năm. Mới đây, Bộ GD-ĐT đã thông tin thêm về vụ việc này.

Trong kỳ thi THPT vừa diễn ra mới đây, vụ việc nam sinh ở Hà Nội gào khóc thảm thiết trước cổng trường vì đến địa điểm thi muộn khiến dân tình xôn xao.

Cụ thể, trong đợt 1 của kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 7-8/7 mới đây, nam sinh N.K.Đ. (trường THPT Lương Văn Can) đã đi thi muộn trong giờ thi môn Toán.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, cũng nên tạo điều kiện để em học sinh này được tham dự thi đợt 2 vì theo thầy Bình, đây là một năm thi đặc biệt vì dịch Covid-19 ảnh hưởng và tác động không nhỏ vào tâm lý của học sinh. Thầy Bình chia sẻ: "Nếu không bị dịch Covid-19 và phải chia thi làm hai đợt thì cứ đúng quy định, học sinh đến muộn thì phải đợi đến kỳ thi sau. Nhưng năm nay có hai đợt thi thì mong Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cho thí sinh được tiếp tục thi đợt 2 vì trường hợp này cũng không phổ biến".

Hình ảnh trích từ camera tại điểm thi - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, Zing News thông tin, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT), khẳng định trong điều kiện cụ thể của năm nay, Bộ cho phép những thí sinh đến trường thi muộn hơn 15 phút sau thời gian bóc đề trong kỳ thi đợt 1 được thi đợt 2.

Theo đó, với trường hợp của nam sinh đi thi muộn tại điểm trường thi chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bộ sẽ cân nhắc trên tinh thần cố gắng tạo điều kiện cho học sinh.

Ninh Thuận: Bố nhiễm COVID-19, lây cho vợ và ba con, trong đó một người vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia Qua xét nghiệm, thí sinh ngụ tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 7 và 8/7 vừa qua, thí sinh này tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng.

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