Thấy vợ đang ở cùng em họ trong phòng trọ, chồng cầm dao đâm vợ tử vong và người em họ trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong xảy ra trên địa bàn xã ấp 1B, Phước Hoà vào sáng ngày 21/8 gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chị L.T.T. ( SN 1988) xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Hoàng Cần (SN 1989) nên dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở cùng em họ là anh V.C.M. (SN 1992).

Khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, Cần đi tìm vợ thì phát hiện chị T. đang ở cùng anh M. tại nhà trọ trên đường 18 ,ấp 1B, xã Phước Hoà. Hòa nghĩ vợ ở cùng nhân tình nên nổi cơn ghen tuông.

Tưởng vợ ở cùng người tình, chồng đâm vợ tử vong - Ảnh: Tiền Phong

Cần cầm dao xông vào phòng trọ đâm chị T. và anh M. gục tại chỗ. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị T đã tử vong do vết thương quá nặng, còn anh M. đang được điều trị với thương tích nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Giáo nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hoàng Cần, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Xôn xao clip vợ bắt quả tang chồng ngoại tình: 'Tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào' Sau khi tìm đến phòng trọ bắt quả tang chồng ngoại tình, cô vợ lớn tiếng: "Cô tưởng có mình cô thôi hả, tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha. Anh nghĩ sao vậy, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào".

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