Thấy vợ ở cùng em họ, chồng cầm dao đâm vợ tử vong vì tưởng người tình

Xã hội 22/08/2020 10:06

Thấy vợ đang ở cùng em họ trong phòng trọ, chồng cầm dao đâm vợ tử vong và người em họ trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong xảy ra trên địa bàn xã ấp 1B, Phước Hoà vào sáng ngày 21/8 gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chị L.T.T. ( SN 1988) xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Hoàng Cần (SN 1989) nên dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở cùng em họ là anh V.C.M. (SN 1992).

Khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, Cần đi tìm vợ thì phát hiện chị T. đang ở cùng anh M. tại nhà trọ trên đường 18 ,ấp 1B, xã Phước Hoà. Hòa nghĩ vợ ở cùng nhân tình nên nổi cơn ghen tuông.

dam vo tu vong 1
Tưởng vợ ở cùng người tình, chồng đâm vợ tử vong - Ảnh: Tiền Phong

Cần cầm dao xông vào phòng trọ đâm chị T. và anh M. gục tại chỗ. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị T đã tử vong do vết thương quá nặng, còn anh M. đang được điều trị với thương tích nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Giáo nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hoàng Cần, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. 

Xôn xao clip vợ bắt quả tang chồng ngoại tình: 'Tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào'

Xôn xao clip vợ bắt quả tang chồng ngoại tình: 'Tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào'

Sau khi tìm đến phòng trọ bắt quả tang chồng ngoại tình, cô vợ lớn tiếng: "Cô tưởng có mình cô thôi hả, tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha. Anh nghĩ sao vậy, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào".

Xem thêm
Từ khóa:   giết người Bình Dương chồng giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 31 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 19 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản