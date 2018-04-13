Thầy giáo đánh học sinh lớp 1 nhập viện chỉ vì cởi áo khi trời nóng

Xã hội 13/04/2018 17:14

Tự ý cởi áo trong giờ học vì nóng, một học sinh lớp 1 bị thầy giáo đánh chảy máu mũi phải nhập viện điều trị.

Theo đơn tố cáo của chị Triệu Thị Ngọc Nga (mẹ bé H.B.N, đang học lớp 1G tại điểm trường ở thôn 9 thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), vào ngày 10/4 vừa qua con trai chị bị thầy Nguyễn Hữu Hà đánh chảy máu mũi phải nhập viện.

Hôm đó, sau khi đón con từ trường về nhà, bé có biểu hiện nôn ói, bỏ ăn. Ngay lập tức chị đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Buôn Đôn để khám.

Thầy giáo đánh học sinh lớp 1 nhập viện chỉ vì cởi áo khi trời nóng - Ảnh 1
Dù đã nhiều ngày trôi qua, bé H. vẫn chưa dám đến trường học vì sợ thầy - Ảnh: Internet

Tại đây, bé N. được chẩn đoán bị chấn thương vùng mũi. Sáng nay (13/4), trong buổi trao đổi với các cơ quan báo chí, chị Nga cho biết mặc dù đã xuất viện nhưng bé N. vẫn không dám đến trường. Sau khi xảy ra sự việc, thầy giáo có đến nhà nhưng chỉ thừa nhận nhéo vào tai bé, còn việc N. bị chảy máu mũi là do va vào người thầy chứ không phải bị đánh.

Sáng nay, bà Bùi Thị Cẩm, Chủ tịch Công đoàn cho biết nhà trường đã làm việc với các em học sinh lớp 1G. Các em trong lớp đều khẳng định thầy Hà có đánh N. Vào thời điểm đó, nghe tiếng N. khóc lớn, một giáo viên ở bên cạnh chạy ra xem thì phát hiện em bị chảy máu mũi nên đã dùng khăn giấy lau giúp.

Thầy giáo đánh học sinh lớp 1 nhập viện chỉ vì cởi áo khi trời nóng - Ảnh 2
Bé N. được chẩn đoán bị chấn thương vùng mũi do thầy giáo đánh - Ảnh: Internet

Theo lời kể của các em học sinh trong lớp, vào ngày hôm đó, N. mặc đến 3 chiếc áo đi học. Thấy nóng, em cởi áo ngay trong lớp nên bị thầy Hà đánh vào mặt dẫn đến chảy máu mũi.

Ông Lâm Văn Nhàn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết hiện không thể liên lạc được với thầy Hà nên vẫn chưa xác minh được. Ban giám hiệu nhà trường đã gửi giấy mời thầy giáo lên làm việc.

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Từ khóa:   thầy giáo đánh học sinh bạo hành học sinh

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