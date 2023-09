Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là thầy giáo dùng tay và đầu gối đánh tới tấp vào mặt cậu nam sinh trong lớp học khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân nhưng cách hành xử côn đồ của người đàn ông này khiến người xem vô cùng phẫn nộ và hoang mang.

Theo những hình ảnh trong clip, người đàn ông dùng tay đánh túi bụi một nam sinh trong lớp. Vì bị đánh bất ngờ nên nạn nhân chỉ ngồi im, dùng tay che mặt.

Ban đầu, các học sinh trong lớp đều ngồi im không dám lên tiếng. Sau đó, một bạn nam đến can ngăn thì bị người đàn ông này dồn vào góc tường đánh đập. Sau khi xử lý xong nam sinh can ngăn, người này tiếp tục quay lại đánh cậu bạn kia.

Lần này không chỉ dùng tay, người này còn dùng đầu gối đánh liên tục vào đầu nam sinh. Phải đến khi nạn nhân vụt chạy ra khỏi lớp thì mới thoát được trận đòn tàn bạo.

Sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành vi côn đồ này. Một số cư dân mạng khẳng định người đàn ông bạo lực trong đoạn clip là giáo viên. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đó có thể là phụ huynh của em chứ không phải thầy giáo.

