Clip: Mẹ đau đớn nhờ dân mạng truy tìm nữ sinh đánh con mình bầm dập chỉ vì nghi nhìn đểu

Đời sống 31/10/2017 19:38

Hai ngày nay, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip một nữ sinh Hà Nội bị bạn đánh đập chỉ vì nghi nhìn đểu. Mới đây mẹ của cô bé bị đánh trong đoạn clip đã lên tiếng cầu cứu cư dân mạng mong giúp tìm tung tích nữ sinh kia để làm rõ sự việc.

 

Theo lời kể của người mẹ này, nguyên nhân khiến con chị bị đánh là do bị nghi nhìn đểu.  Sự việc đã xảy ra từ nhiều ngày trước, nhưng vì nữ sinh kia đột nhiên nhớ đến nên gọi ra đánh.

Clip: Mẹ đau đớn nhờ dân mạng truy tìm nữ sinh đánh con mình bầm dập chỉ vì nghi nhìn đểu - Ảnh 1
Đoạn clip khiến mạng xã hội xôn xao mấy ngày gần đây - Ảnh: Beat

Người mẹ này còn kể thêm: "Con nhà em nó hiền quá không chửi lại mà không đánh lại được cái nào. Em bị đánh rất nhiều lần ở trường. Lần trước bà cháu có lên báo cô chủ nhiệm nhưng cô bảo không được nói với hiệu trưởng sợ cô đánh hạnh kiểm kém không được thi".

Chỉ vài giờ sau, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được tung tích của thiếu nữ hung hăng trong đoạn clip trên. 

Clip: Mẹ đau đớn nhờ dân mạng truy tìm nữ sinh đánh con mình bầm dập chỉ vì nghi nhìn đểu - Ảnh 2
Nữ sinh đánh bạn trong đoạn clip trên chỉ mới 13 tuổi - Ảnh: Beat

Được biết, nữ sinh này chỉ mới 13 tuổi nhưng đã nổi tiếng trong cộng đồng mạng về mức độ "trẻ trâu" và "hổ báo". Trên trang cá nhân của mình, nữ sinh này chia sẻ rất nhiều hình ảnh, phát ngôn sặc mùi "giang hồ", hay ghi lại những chiến tích đánh nhau, trốn học chơi game. 

Clip: Mẹ đau đớn nhờ dân mạng truy tìm nữ sinh đánh con mình bầm dập chỉ vì nghi nhìn đểu - Ảnh 3
Lời thách thức của nữ sinh này khiến các bậc phụ huynh hoang mang - Ảnh: Beat

Một trang mạng xã hội lớn cho biết trưa hôm nay, phụ huynh của bé gái bị đánh ngã đã đưa con gái đến trường và các cơ quan chức năng để trình báo sự việc. Trước đó, trong đoạn clip đánh bạn mà nữ sinh này đăng lên mạng xã hội thách thức rằng cứ mỗi like của bài viết sẽ đánh thêm vài cái khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin sự việc.

 

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Từ khóa:   mạng xã hội bạo lực học đường

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