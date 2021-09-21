Thầy giáo đã có giải trình về việc đuổi nam sinh ra khỏi lớp học online vì 'mưa to, nghe không rõ, xin giảng lại'

Theo giải trình của thầy giáo sở dĩ dẫn đến hành động đuổi sinh viên ra khỏi lớp là vì nghĩ rằng sinh viên không tập trung nghe giảng. Sau đó, thầy đã cho phép nam sinh trở lại tiếp tục theo dõi bài học.

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip: "Trời mưa không nghe rõ, nam sinh nhờ thầy giảng lại thì liền bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp học online". Trong đoạn clip, lý do thầy giáo ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã đuổi cậu học trò ra khỏi lớp vì: "Mưa to quá ngồi học làm gì, đi ngủ đi ha", "Mưa to hay không anh phải tự canh lấy cái tai phone để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng anh nhiều lần".

Sau đó, thầy sử dụng ngôn từ khá nặng nề như: "Bóp cổ anh chết" để nói về hành động đuổi sinh viên ra khỏi lớp. Với những thành viên còn lại, thầy yêu cầu mở webcam điểm danh lại, đi kèm câu nói: "Mỗi người mở cái mic của mình lên, nói lên, khẳng định với tôi: Tôi tên Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Đoạn clip đang xôn xao những ngày vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan đến sự việc này, mới đây, theo thông tin của báo Đất Việt, thầy Lê Minh Thành (thuộc khoa Điện – Điện tử) – giảng viên trong đoạn clip đã có bản tường trình về vụ việc.

Trong tường trình, thầy Thành nêu do đặc thù môn học khó nên từ đầu giảng viên đã thống nhất yêu cầu sinh viên tập trung nghe giảng, không hiểu phải hỏi ngay và giảng viên sẽ đặt nhiều câu hỏi để nắm tình trạng tiếp thu của sinh viên. Việc đuổi học sinh ra khỏi lớp, thầy giáo cho biết là theo ý kiến chủ quan của bản thân do nghĩ rằng nam sinh này đã không tập trung nghe giảng và chưa thực hiện đúng các thống nhất ban đầu của lớp học. Mục đích của việc đuổi ra khỏi lớp này nhằm gây sự chú ý và để định hướng các sinh viên tập trung vào bài học. Sau đó, thầy Thành đã cho phép sinh viên quay lại tiếp tục theo dõi bài học. thầy Lê Minh Thành (thuộc khoa Điện – Điện tử) – giảng viên trong đoạn clip đã có bản tường trình về vụ việc - Ảnh: Internet Đồng thời, giảng viên cũng cung cấp cho Phòng Thanh tra Giáo dục (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) 2 video ghi lại quá trình dạy học ngày 16/9 với độ dài lần lượt 2 video là 40 phút 1 giây và 1 tiếng 13 phút 35 giây. Sau đó, phòng Thanh tra Giáo dục cũng xác minh tại thời điểm phút thứ 35:21 của đoạn video thứ 2, giảng viên Lê Minh Thành đã cho phép sinh viên trở lại lớp học. Cuối buổi, giảng viên có giải thích về việc vì sao mời sinh viên ra khỏi lớp và đề nghị sinh viên trong buổi học sau cố gắng nếu biết hay không biết cũng lên tiếng để giảng viên nắm tình hình hiểu bài giảng của sinh viên (ở phút 1:12:40 trong video số 2). Hiện phía trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chưa thông tin về hình thức xử lý, kỷ luật (nếu có).

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