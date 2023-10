Thầy giáo đã có giải trình về việc đuổi nam sinh ra khỏi lớp học online vì 'mưa to, nghe không rõ, xin giảng lại'

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip: "Trời mưa không nghe rõ, nam sinh nhờ thầy giảng lại thì liền bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp học online".

Trong đoạn clip, lý do thầy giáo ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã đuổi cậu học trò ra khỏi lớp vì: "Mưa to quá ngồi học làm gì, đi ngủ đi ha", "Mưa to hay không anh phải tự canh lấy cái tai phone để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng anh nhiều lần".