Xôn xao nữ học viên 'bóc phốt' thầy giáo động chạm 'chỗ nhạy cảm' khi dạy lái xe nhưng lại xóa vội không dấu vết

Xã hội 27/07/2021 09:08

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo đang dạy lái xe ô tô cùng bài viết "bóc phốt" của người trong cuộc. Tuy nhiên, hành động sau đó của "chủ thớt" khiến nhiều người khó hiểu.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước thông tin một thầy giáo "động chạm" vùng nhạy cảm của học viên nữ trong buổi đầu học lái xe. Bài "bóc phốt" này do một tài khoản tên K.H. đăng tải và còn đính kèm theo clip ghi lại toàn bộ quá trình khiến nhiều người "nóng mắt".

boc phot 1
Bài viết của chủ tài khoản - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, sự việc xảy ra ở Hải Phòng, vào thời điểm ấy, trên xe có người thầy này và ít nhất hai nữ học viên, một người ngồi ghế lái thực hành còn một người ở phía sau quan sát thầy hướng dẫn và "nhân tiện" quay lại sự việc. Qua đoạn clip, có thể thấy tay trái của người thầy không hề yên phận, không hiểu sao lại ở đùi nữ học viên.

boc phot 2
Thấy giáo chạm vào đùi học viên - Ảnh: Chụp màn hình

Lúc cần de xe hay phanh lại, thầy giáo đã ra hiệu bằng cách dùng tay có hành động nhẹ vào đùi học viên này. Ngoài ra, trong lúc hướng dẫn về một số kỹ thuật quay xe, người thầy còn đặt tay mình chạm vào tay học viên trên vô lăng rồi sau đó được cho là chạm vào một vị trí khác của nữ học viên này.

boc phot 3
Và sau đó là tay ở vị trí này -  Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã gây được nhiều chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc và mỉa mai cho hành động của người thầy này. Thậm chí, một số netizen còn bình luận cho biết: "Chả có gì, toàn thế" khiến nhiều người càng thêm hoang mang.

boc phot 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Lướt sang trang cá nhân của tài khoản K.H., hiện cô gái này đã gỡ bài viết. Tuy nhiên, chủ thớt lại chậm hơn netizen một bước khi tất cả nội dung đã được lưu lại và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Từ khóa:   Hải Phòng xê xồm thấy giáo dạy lái xe

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 1 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1