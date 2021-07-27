Xôn xao nữ học viên 'bóc phốt' thầy giáo động chạm 'chỗ nhạy cảm' khi dạy lái xe nhưng lại xóa vội không dấu vết

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo đang dạy lái xe ô tô cùng bài viết "bóc phốt" của người trong cuộc. Tuy nhiên, hành động sau đó của "chủ thớt" khiến nhiều người khó hiểu.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước thông tin một thầy giáo "động chạm" vùng nhạy cảm của học viên nữ trong buổi đầu học lái xe. Bài "bóc phốt" này do một tài khoản tên K.H. đăng tải và còn đính kèm theo clip ghi lại toàn bộ quá trình khiến nhiều người "nóng mắt".

Bài viết của chủ tài khoản - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, sự việc xảy ra ở Hải Phòng, vào thời điểm ấy, trên xe có người thầy này và ít nhất hai nữ học viên, một người ngồi ghế lái thực hành còn một người ở phía sau quan sát thầy hướng dẫn và "nhân tiện" quay lại sự việc. Qua đoạn clip, có thể thấy tay trái của người thầy không hề yên phận, không hiểu sao lại ở đùi nữ học viên.

Thấy giáo chạm vào đùi học viên - Ảnh: Chụp màn hình

Lúc cần de xe hay phanh lại, thầy giáo đã ra hiệu bằng cách dùng tay có hành động nhẹ vào đùi học viên này. Ngoài ra, trong lúc hướng dẫn về một số kỹ thuật quay xe, người thầy còn đặt tay mình chạm vào tay học viên trên vô lăng rồi sau đó được cho là chạm vào một vị trí khác của nữ học viên này.

Và sau đó là tay ở vị trí này - Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã gây được nhiều chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc và mỉa mai cho hành động của người thầy này. Thậm chí, một số netizen còn bình luận cho biết: "Chả có gì, toàn thế" khiến nhiều người càng thêm hoang mang.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Lướt sang trang cá nhân của tài khoản K.H., hiện cô gái này đã gỡ bài viết. Tuy nhiên, chủ thớt lại chậm hơn netizen một bước khi tất cả nội dung đã được lưu lại và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-nu-hoc-vien-boc-phot-thay-giao-dong-cham-cho-nhay-cam-khi-day-lai-xe-nhung-lai-xoa-voi-khong-dau-vet-414378.html