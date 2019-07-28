Sau khi buông lời trách móc vợ cũ, anh Hoàng bị bố vợ cầm dao đâm tử vong tại chỗ. Hiện vụ án bố vợ sát hại con rể đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, tại xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng bố vợ sát hại con rể khiến một nam thanh niên tử vong. Ông Lương Văn Tuấn - Phó chủ tịch xã Môn Sơn đã xác nhận sự việc.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là anh Ng.V.Hoàng (SN 1995, ngụ bản Cửa Rào, xã Môn Sơn). Anh Hoàng và chị Hằng đã kết hôn nhiều năm nhưng đã ly hôn cách đây vài ngày. Nguyên nhân do cuộc sống thường ngày thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và hai bên không còn hàn gắn được tình cảm.

Sau khi ly dị, chị Hằng dọn về nhà cha ruột sống ở bản Thái Sơn 2 (xã Môn Sơn). Khoảng 18 giờ ngày 27/7, anh Hoàng đến nhà một người quen sát bên nhà chị Hằng để dự đám cưới. Tại đây, anh chạm mặt vợ cũ và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, anh Hoàng buông lời trách móc, chửi mắng chị Hằng.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ bố vợ sát hại con rể - Ảnh minh họa: Internet

Thấy vậy, ông Vũ Văn Sơn (bố chị Hằng) đã gọi anh Hoàng qua nhà nói chuyện thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Sơn đã dùng dao đâm hai nhát vào tim và bụng anh Hoàng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng, đồng thời tạm giữ ông Vũ Văn Sơn để phục vụ công tác điều tra. Trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa ông Sơn và anh Hoàng đều uống rượu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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