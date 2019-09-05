Thấy con bị đánh, bố lao tới đạp vào đầu bà giúp việc gây tranh cãi

Xã hội 05/09/2019 11:14

Đoạn clip người giúp việc đánh trẻ ở Hà Nội đang được cư dân mạng chia sẻ và bàn tán nhiệt tình. Đặc biệt, hành động của ông bố sau khi phát hiện con bị đánh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người giúp việc đánh trẻ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sự việc được cho là xảy ra ở Hà Nội vào ngày 2/9 vừa qua.

Clip người giúp việc đánh trẻ gây xôn xao dư luận

Theo hình ảnh trong clip, bà giúp việc đang ngồi trên giường cho em bé 2 tháng tuổi uống sữa. Cháu bé không chịu uống sữa trong bình, liên tục giãy giụa và quấy khóc khiến người phụ nữ bực tức.

Sau khi dỗ dành không hiệu quả, người giúp việc đã bất ngờ giữ chặt đầu cháu kéo dậy và rung lắc mạnh tay. Người này còn liên tục đánh vào mông bé nhiều cái khiến bé càng khóc lớn hơn.

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Người giúp việc giật lắc, đánh trẻ khiến người xem bất bình - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, có lẽ bố đứa trẻ đã phát hiện sự việc nên không giữ được bình tĩnh, lao tới đạp liên tiếp vào đầu và mặt nữ giúp việc. Người đàn ông còn lớn tiếng chửi bới, quát nạt người giúp việc bằng nhiều lời lẽ thậm tệ, tục tĩu.

Bị đánh nhưng người phụ nữ không phản ứng mà vẫn chắp tay, liên tục cúi lạy xin lỗi.

Thấy con bị đánh, bố lao tới đạp vào đầu bà giúp việc gây tranh cãi - Ảnh 2
Thấy con bị đánh, ông bố tới đạp vào đầu nữ giúp việc - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip bạo hành trẻ em đã nhận về hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bất bình với hành động đánh trẻ của bà giúp việc, nhưng cũng không đồng ý với cách xử lý có phần nông nổi, bạo lực của người bố.

"Không yêu trẻ thì giúp việc nhà thôi đừng trông trẻ làm gì. Nhìn cảnh bà ấy giật lắc chỉ sợ đứa trẻ gãy cổ luôn. Mình cũng có con nhỏ nên nhìn cảnh này thấy xót xa quá", tài khoản K.M. bình luận.

"Con bị đánh như thế ai chẳng xót, ông bố hành động như vậy cũng dễ hiểu thôi. Mình không ủng hộ nhưng có thể thông cảm được", tài khoản H.A. viết.

"Dù xót con nhưng cũng không thể đánh người giúp việc như thế được. Dù sao bà ấy cũng lớn tuổi. Đánh bà ấy lỡ xảy ra chuyện gì thì mình cũng bị liên lụy vậy. Thiết nghĩ ông bố nên bình tĩnh để xử lý mọi chuyện thấu đáo hơn", tài khoản U.N. bày tỏ.

"Nếu bất bình thì báo công an chứ sao lại đánh người như thế. Lỡ có chuyện gì thì mình chịu chứ ai chịu", tài khoản T.T. cho biết.

Hiện đoạn clip người giúp việc đánh trẻ vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

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Bị bắt gặp rung lắc, đánh vào mông trẻ, người giúp việc năn nỉ: ‘Thôi cháu đánh lại bác mấy cái đi cho thoải mái’

Đoạn clip ghi lại cảnh người giúp việc đánh trẻ đang gây xôn xao dư luận. Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành vi bạo hành trẻ em này.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em

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