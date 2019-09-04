Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người giúp việc đánh trẻ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, lúc em bé quấy khóc không chịu uống sữa, thay vì dỗ dành thì người phụ nữ này lại bế xốc bé lên rung lắc, liên tục tát mạnh vào mông nạn nhân.

Đoạn clip được một người phụ nữ tự xưng là mẹ của em bé bị bạo hành đăng tải kèm dòng trạng thái: "Chưa bao giờ nghĩ chuyện bạo hành trẻ em này lại xảy ra với gia đình mình. Thậm chí gia đình còn đối xử rất tốt với bác này. Mong ai có ý định thuê giúp việc thì tránh xa mụ... này ra”.

Người phụ nữ này xốc mạnh đứa trẻ lên và tát vào mông - Ảnh cắt từ clip

Sau khi bị phát hiện, người giúp việc đã xin lỗi chủ nhà kèm theo lời phân trần: “Nó khóc nên bác ức chế. Thôi cháu đánh lại bác mấy cái đi cho thoải mái”.

Bị bắt gặp bạo hành trẻ em, người phụ nữ năn nỉ xin tha thứ - Ảnh cắt từ clip

Được biết gia đình nạn nhân thuê người phụ nữ này làm việc được khoảng 2 tháng. Ban đầu vì tin tưởng nên họ không lắp camera. Chỉ sau 1 ngày lắp camera, người mẹ phát hiện vụ việc trên.

Trong một diễn biến mới nhất, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền clip ghi lại cảnh người chồng vì quá giận dữ đã lao vào đá, đạp tới tấp nữ giúp việc lớn tuổi. Anh ta còn dùng nhiều lời lẽ nặng nề để mắng chửi người này. Dù bị đánh nhưng nữ giúp việc vẫn liên tục xin lỗi.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người lên án hành vi bạo hành của người giúp việc, một số ý kiến lại cho rằng cách hành xử của người chồng là sai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.