Thắt chặt công tác phòng dịch trong hẻm, Đà Nẵng triển khai sử dụng flycam và camera di động để giám sát

Theo thông tin từ VOV, Trước tình hình các ca lây nhiễm của các hộ dân trong hẻm ngày càng tăng cao, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và khẳng định rằng có sự lỏng lẻo trong khâu quản lý các khu dân cư. Nhiều chốt phong tỏa chưa thật sự được chính quyền cấp cơ sở quản "cứng" và ý thức của người dân chưa tự giác.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covi-19 thành phố chiều 26/8 - Ảnh: VOV

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều 26/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi kiểm tra phát hiện được nhiều địa phương đã không thực hiện nghiêm túc việc lập chốt chặn tại các khu phong tỏa. Nhiều nơi thì rào chắn rất sơ sài và không có người kiểm soát dẫn đến tình trạng người dân thoải mái vượt rào ra ngoài hoặc tập trung nói chuyện với nhau trong các ngõ hẻm. Quá đáng hơn, nhiều khu vực dân cư tập trung đông nhưng lại chủ quan không đeo khẩu trang. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải cho việc vì sao các ca dương tính sống trong hẻm lại có thể lây lan đến nhiều người.