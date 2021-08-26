Thắt chặt công tác phòng dịch trong hẻm, Đà Nẵng triển khai sử dụng flycam và camera di động để giám sát

Sau khi nhận thấy tình hình lây nhiễm bệnh tại các khu dân cư đông trong hẻm diễn ra phức tạp, lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất thí điểm sử dụng flycam và camera giám sát người dân nhằm đảm bảo công tác phòng dịch.
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Theo thông tin từ VOV, Trước tình hình các ca lây nhiễm của các hộ dân trong hẻm ngày càng tăng cao, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và khẳng định rằng có sự lỏng lẻo trong khâu quản lý các khu dân cư. Nhiều chốt phong tỏa chưa thật sự được chính quyền cấp cơ sở quản "cứng" và ý thức của người dân chưa tự giác.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều 26/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi kiểm tra phát hiện được nhiều địa phương đã không thực hiện nghiêm túc việc lập chốt chặn tại các khu phong tỏa. Nhiều nơi thì rào chắn rất sơ sài và không có người kiểm soát dẫn đến tình trạng người dân thoải mái vượt rào ra ngoài hoặc tập trung nói chuyện với nhau trong các ngõ hẻm. Quá đáng hơn, nhiều khu vực dân cư tập trung đông nhưng lại chủ quan không đeo khẩu trang. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải cho việc vì sao các ca dương tính sống trong hẻm lại có thể lây lan đến nhiều người.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn khẳng định thêm rằng, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì thành phố sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh mà sẽ mãi chạy theo dịch bệnh. Thế nên, công tác giám sát người dân ngoài cộng đồng cần phải nghiêm túc hơn nữa.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Quảng còn yêu cầu trong quá trình kiểm tra bắt đầu từ ngày mai nếu có bất kỳ nơi nào quản lý dân cư còn chưa nghiêm túc thì Bí thư, Chủ tịch UBND nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy.
Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Quảng tỏ ta khá ủng hộ với dự án thí điểm sử dụng flycam hoặc camera di động trong công tác phòng dịch để quản lý chặt các khu dân cư đông: "Phương án sử dụng flycam đã có rất nhiều người đã đề xuất. Tôi nghĩ rằng nếu làm được như thế thì rất tốt. Những cái kiệt, hẻm sâu hàng mấy trăm mét mà lại ngoằn ngoèo. Nếu không giám sát chặt, chúng ta ngồi gác ngoài mà bà con trong đó cư tập trung đông người trong kiệt đó thì chúng ta không thể giám sát được".
Cuối cùng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu phải có thông báo rút kinh nghiệm trong công tác phòng dịch 10 ngày qua đối với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, trong đó nêu rõ những biện pháp khắc phục hạn chế. Đồng thời, sau khi có bản đồ dịch tễ, các địa phương cần bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp những “vùng đỏ”, “vùng cam”. Khu vực nào để tăng mức độ nguy cơ dịch bệnh thì chứng tỏ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, các cán bộ ở địa phương, người đứng đầu ở khu vực đó phải chịu trách nhiệm.