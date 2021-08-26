Một doanh nghiệp tại Đồng Nai xin nhập khẩu 15 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người dân

Xã hội 26/08/2021 20:40

Sau khi đàm phán thành công về giá cả vaccine Covid-19 với hãng dược Pfizer, Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) cho biết đang xin phép Bộ Y tế để được nhập khẩu 15 triệu liều vaccine.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn đến cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vào ngày 25/8 vừa qua để Công ty Donacoop được tạo điều kiện nhập khẩu vaccine Covid-19 từ hãng dược Pfizer, Hoa Kỳ.

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Công ty Donacoop đang xin phép nhập khẩu 15 triệu liều vaccine Covid-19 từ hãng dược Pfizer - Ảnh minh họa: Internet

Nội dung văn bản là sau khi xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 18/8 vừa qua về việc tạo điều kiện hỗ trợ cho Donacoop nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 của hãng Pfizer, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quán triệt thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vắc xin phòng Covid-19. Đồng thời, Bộ Y tế cũng được giao cho quản lý việc cấp phép và kiểm tra chất lượng vaccine, khâu bảo quản và quá trình tổ chức tiêm miễn phí vaccine Covid-19 cho người dân địa phương.

Trước đó, vào ngày 18/8, theo văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai cho biết đã thống nhất về giá vaccine với hãng dược Pfizer vào ngày 10/8.

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Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân Đồng Nai - Ảnh minh họa: Thanh Niên

Đồng thời, 2 bên cũng đã cùng thống nhất với nhau về số lượng liều vaccine nhập về và thời gian giao hàng cụ thể. Theo đó, sẽ có tổng cộng 2 đợt giao vaccine là: Cuối tháng 8 giao 5 triệu liều; đợt 2 các lần giao cách nhau 1 tuần, 15 triệu liều sẽ được giao đầy đủ vào ngày 15/9 tới đây.

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Từ khóa:   nhập khẩu vaccine Covid-19 vaccine Pfizer Đồng Nai

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