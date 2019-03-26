Hẹn vợ mới cưới ra cầu nói chuyện, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông. Cô vợ định nhảy theo nhưng được gia đình ngăn cản kịp thời.

Sáng nay (26/3), cơ quan chức năng TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vẫn đang tích cực tìm kiếm thanh niên tên Tuấn (33 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, vào tối 25/3 Tuấn chạy xe máy đến giữa cầu Phú Cường (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) rồi hẹn vợ mới cưới được một ngày ra nói chuyện.

Vụ việc nam thanh niên nhảy cầu thu hút sự chú ý của đông đảo người dân - Ảnh: Internet

Biết hai vợ chồng Tuấn đang buồn chuyện tình cảm nên gia đình nhà vợ đã đi theo. Lúc cả hai đang nói chuyện thì Tuấn bỗng nhiên nhảy từ trên cầu xuống sông trước sự bàng hoàng của mọi người.

Chứng kiến cảnh chồng mới cưới tự tử, cô vợ định nhảy theo nhưng người nhà đã ngăn cản kịp.

Theo thông tin từ Dân Việt, Tuấn và vợ chỉ mới kết hôn được một ngày thì xảy ra chuyện buồn về tình cảm.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân cho biết Tuấn đã có vợ con nhưng hiện cả hai đang ly thân. Gia đình biết Tuấn có quan hệ tình cảm với một người con gái khác nhưng không ai hay biết việc anh kết hôn. Chỉ đến khi nhận được tin báo Tuấn nhảy cầu mất tích thì người thân mới biết anh cưới vợ mới một ngày trước.

Cơ quan chức năng tìm kiếm cả đêm nhưng chưa có kết quả - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực lặn tìm nạn nhân nhiều giờ liền trong đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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