Vợ đi nước ngoài nhiều năm chưa về, Hùng có quan hệ tình cảm với nữ công nhân chung chỗ làm. Sau cuộc cãi vã, Hùng đâm người yêu tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.
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Khoảng 18 giờ 30 ngày 1/4, tại khu công nghiệp Vsip Hải Phòng xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong. Do mâu thuẫn tình cảm, Chu Văn Hùng (SN 1991, quê xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) dùng dao bầu đâm chị Đặng Thu Hằng (SN 1996, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) tử vong.
Gây án xong, Hùng dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát. Phát hiện sự việc, người dân đưa Hùng vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo công an.
Theo chính quyền địa phương, Hùng sống lương thiện, chưa có tiền án tiền sự, không gây gổ hay xích mích với ai. Việc Hùng gây trọng án khiến mọi người vô cùng bàng hoàng.
Hùng đã có vợ và có một con gái. Cách đây vài năm, vợ Hùng đi Canada và từ đó đến nay không liên lạc về nhà. Vợ chồng Hùng chưa ly hôn. Trong thời gian làm việc ở khu công nghiệp, Hùng quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Hằng.
Chị Hằng là con lớn trong gia đình thuần nông. Học xong cấp 3 nạn nhân vào làm ở khu công nghiệp Vsip và có quan hệ tình cảm với Hùng khoảng 3 năm nay.
Sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể chị Hằng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.
Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 1/4, lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp VSIP phát hiện một đôi nam nữ nằm bất động, trên người có nhiều vết dao đâm, bên cạnh có con dao bầu (dao chọc tiết lợn) và lọ thuốc diệt cỏ. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.