Gây án xong, Hùng dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát. Phát hiện sự việc, người dân đưa Hùng vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Theo chính quyền địa phương, Hùng sống lương thiện, chưa có tiền án tiền sự, không gây gổ hay xích mích với ai. Việc Hùng gây trọng án khiến mọi người vô cùng bàng hoàng.

Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - Ảnh: Facebook

Hùng đã có vợ và có một con gái. Cách đây vài năm, vợ Hùng đi Canada và từ đó đến nay không liên lạc về nhà. Vợ chồng Hùng chưa ly hôn. Trong thời gian làm việc ở khu công nghiệp, Hùng quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Hằng.