Thảm án ở Nghệ An: Rạng sáng, 4 người bị hàng xóm chém thương vong

Xã hội 12/07/2022 08:31

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Theo báo Công Lý đưa tin, sáng 12/7, chính quyền xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 4h sáng nay (12/7), đối tượng L.V.T. (SN 1983, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái) cầm dao bất ngờ đi qua nhà hàng xóm chém cặp vợ chồng anh Vi Công Kiên và Hồ Thị Hường (SN 1986) và người chú của T. là Lương Văn Vị (SN 1979).

Sau đó, đối tượng đi qua nhà một Công an viên và gây thương tích cho vợ Công an viên là bà Hồng.

Thảm án ở Nghệ An: Rạng sáng, 4 người bị hàng xóm chém thương vong - Ảnh 1
Hiện trường một nạn nhân bị chém - Ảnh: báo Công Lý

Theo thông tin của Infonet/Vietnamnet, vụ án mạng khiến chị H. tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Được biết, sau khi gây ra vụ việc, đối tượng L.V.T đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.

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