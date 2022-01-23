Thái Bình: Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho 2 con nhỏ

Xã hội 23/01/2022 15:24

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, sức khỏe của 2 bé bị bố dùng dao gây thương tích đã hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 23/1, Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp thông báo chính thức kết quả xác minh thông tin gây xôn xao dư luận về việc người bố dùng dao cứa vào cổ 2 con, sau đó tự cứa cổ mình tự tử xảy ra ở thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 21/1 tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ dân phố số 5 (khu 3 cũ, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Sau đó, anh Nguyễn Văn Mạnh (35 tuổi) đã cầm 1 con dao thái màu trắng cứa vào cổ 2 con còn nhỏ (4 và 5 tuổi).

Thấy sự việc kinh hoàng trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Sau sự việc, cháu M.K, Q.A và Mạnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả điều trị xác định Mạnh và 2 con bị thương, rách da ở vùng cổ, hiện sức khỏe các cháu ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến ngày 22/1, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ thực hiện giữ người khẩn cấp và thi hành Lệnh bắt người khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bình: Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho 2 con nhỏ - Ảnh 1
Chủ tài khoản đăng thông tin không chính xác đã làm việc với cơ quan công an và bóc dỡ thông tin - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cũng cho biết, xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, không đúng sự thật về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện, tối 21/1, chị Lương Thị T. (26 tuổi, trú tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên "Hạo My" để cung cấp, bình luận thông tin sai sự thật về vụ việc, gây hoang mang, hiểu lầm trong nhân dân, dư luận.

Tại cơ quan công an, chị Lương Thị T. khai nhận bản thân không hề chứng kiến sự việc, chỉ nghe kể lại nhưng đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội làm thay đổi hoàn toàn tính chất, nội dung vụ việc. Thông tin chị T. cung cấp đã gây ra hoang mang cho nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây hiểu nhầm về vụ việc.

Sau đó, chị Lương Thị T. đã tháo gỡ thông tin và công khai nhận lỗi.

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