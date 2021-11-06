18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 ở Quốc Oai cần được theo dõi sức khoẻ trong bao lâu?

Xã hội 06/11/2021 10:09

18 trẻ ở Hà Nội bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 Pfizer hiện sức khoẻ ổn định, nhưng các chuyên gia cho rằng cần theo dõi sức khoẻ trẻ lâu dài.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, liên quan đến sự cố tiêm nhầm vaccine phòng COVD-19 của hãng Pfizer - BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ngày 3/11, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Xanh-Pôn tập trung theo dõi sức khỏe các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng.

Đồng thời, tổ chức xác minh sự việc nêu trên, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình theo dõi, chăm sóc các trẻ nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để được hỗ trợ.

Theo thông tin của báo Người Lao động, hiện tại, hầu hết các cháu bị tiêm nhầm vắc-xin đều tỉnh táo, ăn bú tốt, một số cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, kém ăn đã đỡ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần theo dõi sức khỏe của trẻ về lâu dài vì đến nay Tổ chức Y tế thế giới chưa có khuyến cáo tiêm vắc-xin cho trẻ dưới 12 tuổi.

18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 ở Quốc Oai cần được theo dõi sức khoẻ trong bao lâu? - Ảnh 1
Lãnh đạo Bộ Y tế trò chuyện với gia đình cháu bé bị tiêm nhầm vắc-xin theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Người Lao động

PGS-TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho rằng, nhân viên y tế trong dây chuyền tiêm cho 18 cháu bé ở Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã thực hiện không đúng quy trình nên đã dẫn đến những sai sót rất nghiêm trọng. "Trước mắt, cần tập trung theo dõi sức khỏe của các cháu để nếu có bất thường thì xử lý được kịp thời. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã quyết định đưa các cháu đến Bệnh viện Xanh Pôn - cơ sở điều trị cao nhất của thành phố. Đến thời điểm này chưa có diễn biến gì phức tạp, cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của các cháu"- ông Phu nói.

Đồng thời, BS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, lọ vắc-xin Pfrzer nếu chưa pha dung môi sẽ là 0,45 ml/lọ và nếu được hút ra sẽ tương đương với lọ vắc-xin 5 trong 1.

 

Một số bác sĩ nhi khoa cũng cho biết, tất cả tác dụng phụ của vắc-xin Covid-19 chưa ai biết được vì thời gian tiêm vắc-xin này với chỉ được triển khai lâu nhất là trong hơn 1 năm qua. Một liều vắc-xin của người lớn đã là nhiều đối với trẻ con rồi, trong khi đó một trẻ đã tiêm tới 6 liều, do đó, trẻ cần được theo dõi sức khỏe định kỳ.

Bộ Y tế gửi văn bản 'hỏa tốc' yêu cầu kiểm tra lý do tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ nhỏ từ 2 - 6 tháng tuổi

Bộ Y tế gửi văn bản 'hỏa tốc' yêu cầu kiểm tra lý do tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ nhỏ từ 2 - 6 tháng tuổi

Sau sự cố tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố tiêm nhầm vắc xin tiêm nhầm vaccine cho trẻ tiêm nhầm vắc xin

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số