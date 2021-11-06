18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 ở Quốc Oai cần được theo dõi sức khoẻ trong bao lâu?

18 trẻ ở Hà Nội bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 Pfizer hiện sức khoẻ ổn định, nhưng các chuyên gia cho rằng cần theo dõi sức khoẻ trẻ lâu dài.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, liên quan đến sự cố tiêm nhầm vaccine phòng COVD-19 của hãng Pfizer - BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ngày 3/11, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Xanh-Pôn tập trung theo dõi sức khỏe các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng. Đồng thời, tổ chức xác minh sự việc nêu trên, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình theo dõi, chăm sóc các trẻ nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để được hỗ trợ.

Theo thông tin của báo Người Lao động, hiện tại, hầu hết các cháu bị tiêm nhầm vắc-xin đều tỉnh táo, ăn bú tốt, một số cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, kém ăn đã đỡ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần theo dõi sức khỏe của trẻ về lâu dài vì đến nay Tổ chức Y tế thế giới chưa có khuyến cáo tiêm vắc-xin cho trẻ dưới 12 tuổi. Lãnh đạo Bộ Y tế trò chuyện với gia đình cháu bé bị tiêm nhầm vắc-xin theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Người Lao động PGS-TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho rằng, nhân viên y tế trong dây chuyền tiêm cho 18 cháu bé ở Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã thực hiện không đúng quy trình nên đã dẫn đến những sai sót rất nghiêm trọng. "Trước mắt, cần tập trung theo dõi sức khỏe của các cháu để nếu có bất thường thì xử lý được kịp thời. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã quyết định đưa các cháu đến Bệnh viện Xanh Pôn - cơ sở điều trị cao nhất của thành phố. Đến thời điểm này chưa có diễn biến gì phức tạp, cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của các cháu"- ông Phu nói.

Đồng thời, BS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, lọ vắc-xin Pfrzer nếu chưa pha dung môi sẽ là 0,45 ml/lọ và nếu được hút ra sẽ tương đương với lọ vắc-xin 5 trong 1. Một số bác sĩ nhi khoa cũng cho biết, tất cả tác dụng phụ của vắc-xin Covid-19 chưa ai biết được vì thời gian tiêm vắc-xin này với chỉ được triển khai lâu nhất là trong hơn 1 năm qua. Một liều vắc-xin của người lớn đã là nhiều đối với trẻ con rồi, trong khi đó một trẻ đã tiêm tới 6 liều, do đó, trẻ cần được theo dõi sức khỏe định kỳ.

Bộ Y tế gửi văn bản 'hỏa tốc' yêu cầu kiểm tra lý do tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ nhỏ từ 2 - 6 tháng tuổi Sau sự cố tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội.

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