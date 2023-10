Đang ăn cơm trưa, giữa Quân và vợ là chị O. đã xảy ra mâu thuẫn. Quân đã dùng dao bầu gắn tuýp sắt đâm vợ tử vong.

Theo thông tin của Người đưa tin, trưa ngày 4/8, gia đình của anh Hoàng Duy Q. (SN 1975, trú tại thôn Bình Minh, xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ trọng án. Cụ thể, qua điều tra ban đầu, được biết, trong lúc ăn cơm trưa, Q. và vợ là chị Lưu Thị O. (SN 1974) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong cơn nóng giận, Q. đã dùng một con dao bầu gắn tuýp sắt đâm thẳng vào bụng chị O. Sau đó, gia đình hay tin đã nhanh chóng đưa chị O. đi cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương quá nặng nên khoảng 14h cùng ngày, chị O. đã tử vong.

Xảy ra cãi vã trong lúc ăn cơm, chồng đã cầm dao đâm vào bụng người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà triệu tập anh Hoàng Duy Q. lên làm việc. Đồng thời, chỉ đạo văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương phối hợp Công an huyện Hưng Hà, VKSND huyện tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

