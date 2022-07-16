Tên cướp táo tợn tấn công dã man nữ chủ quán cà phê vì phát hiện diện nhiều trang sức quý

Xã hội 16/07/2022 09:50

Đối tượng đi bộ từ nhà trọ đến quán của bà T. rồi ngồi uống cà phê tại bàn đợi thời cơ. Lợi dụng lúc quán vắng khách, Trọng giả vờ đi vệ sinh rồi lén dùng tay bóp cổ, khống chế bà T.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội Cướp tài sản. Theo cảnh sát, Trọng là người dùng dao đâm nữ chủ quán cà phê ở quận 7 để cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định Trọng thuê trọ gần quán cà phê của bà T. (62 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM). Có lần vào quán uống nước, Trọng phát hiện nữ chủ quán đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tên cướp táo tợn tấn công dã man nữ chủ quán cà phê vì phát hiện diện nhiều trang sức quý - Ảnh 1
Đối tượng Lê Thanh Trọng vào thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, Trọng khai nhận, sáng 6/7, đối tượng này thủ sẵn một con dao trong người với ý định đi cướp tài sản của bà T. Đối tượng đi bộ từ nhà trọ đến quán của bà T. rồi ngồi uống cà phê tại bàn đợi thời cơ.

Lợi dụng lúc quán vắng khách, Trọng giả vờ đi vệ sinh rồi lén dùng tay bóp cổ, khống chế bà T., mặc nạn nhân van xin, đối tượng liên tục đánh, đấm vào đầu người phụ nữ. Khi bà T. kêu lên thì Trọng dùng dao đâm vào hông người này rồi lấy đi tài sản gồm một chiếc lắc tay vàng, hai vòng tay vàng và một sợi dây chuyền. Ngay sau đó, Trọng đi bộ về nhà trọ và lấy xe máy tẩu thoát.

Về phần bà T., do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi gây ra vụ cướp, Trọng điều khiển xe máy về quê, rồi ghé vào một tiệm vàng ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An để bán số tài sản vừa cướp được với giá trị hơn 24 triệu đồng.

Có tiền, Trọng lại điều khiển xe máy về lại TPHCM để chuộc lại điện thoại đang cầm ở tiệm cầm đồ với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ngày 7/7, Lê Thanh Trọng mang số tiền còn lại đi làm tại một văn phòng công ty bất động sản ở quận 10 thì bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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