Trong lúc đi mót mủ cao su tại hầm của công ty ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên (Tây Ninh), 3 người trong một gia đình gặp nạn, tử vong thương tâm.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, vào ngày 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ 3 thi thể trong một gia đình nổi trên đường thoát nước thải của nhà máy cao su. Các nạn nhân là anh L.C.L (sinh năm 1987), chị B.T.H (sinh năm 1991) và cháu L.C.H (sinh năm 2009), ngụ tại ấp Hòa Đông B. Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới suối Lạng - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Liên quan đến vụ việc thương tâm này, dẫn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 27/6, ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương cũng như doanh nghiệp đang tổ chức lo hậu sự cho gia đình xấu số ở ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.

Theo ông Dũ, qua tìm hiểu thì cuộc sống của gia đình anh L.C.L. rất khó khăn, luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, cả anh L. chị B.T.H. từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước, rồi đến với nhau, sinh được cháu L.C.H., năm nay đã 13 tuổi. Lãnh đạo xã đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số - Ảnh: Báo Người Lao Động Người thân xót xa bên quan tài 3 thành viên một gia đình cùng tử nạn ở Tây Ninh - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước khi gặp nạn, cả nhà vẫn làm thuê cho một hộ gia đình trên địa bàn, công việc chính là cạo mủ cao su, để kiếm thêm thu nhập. Cuối ngày, họ thường lội ra mương nước phía sau nhà máy cao su để mót mủ bọt còn sót lại sau khi chưa xử lý hết và xả ra ống thoát nước.

Ông Dũ cho biết bi kịch cũng từ đây. Công tác khám nghiệm pháp y cho thấy trong phổi của cả 3 người đều không có nước. Nhiều khả năng họ hít phải khí bọt của mủ cao su dẫn đến bị ngộ độc, vì mảnh của khí bọt rất lớn. Có thể họ lội xuống để kéo mủ bọt lên bờ, khi đụng vào thì khí bọt này bay mùi lên và cả gia đình đã vô tình hít vào với lượng lớn dẫn đến tê liệt thần kinh, suy hô hấp, rồi té xuống mương nước và tử vong. "Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử người đến lo cho gia đình, đồng thời hỗ trợ cho mỗi nạn nhân là 5 triệu đồng, phía doanh nghiệp cũng đã lo hết cho gia đình"- ông Dũ chia sẻ.

Tây Ninh: Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến 3 người trong một gia đình tử vong dưới đường nước thải Cơ quan chức năng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong dưới đường nước thải.

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