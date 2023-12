Cơ quan chức năng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong dưới đường nước thải.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 26/6, Công an huyện Tân Biên nhận tin báo của người dân phát hiện thi thể chị H. đang nổi trên mặt suối gần bờ rào nhà máy mủ cao su (thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên). Đường suối là đường dẫn nước xả thải của nhà máy mủ, sau khi được xử lý thải ra môi trường. Công an huyện Tân Biên đến hiện trường điều tra và xác định, gia đình chị H. đã gặp nạn.

Sau đó, vào chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được thi thể 3 người trong cùng một gia đình, gồm: Chị Bảng Thị H. (SN 1991), anh Lương Chí L. (chồng H, SN 1987) và con là Lương Chí H. (SN 2009, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên).

Cán bộ, chiến sỹ đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Sài Gòn giải phóng, nguyên nhân ban đầu được xác định, các nạn nhân tử vong do ngạt khí gas khi đi mót mủ cao su tại hầm mủ, thuộc ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vợ chồng anh L. cạo mủ cao su cho một hộ dân trên địa bàn, sau đó không liên lạc được, người dân đi tìm thì phát hiện xe lôi của gia đình nạn nhân ở khu vực hầm chứa mủ của Công ty Cổ phần Hòa Hiệp Hưng, mở rộng tìm kiếm thì phát hiện thi thể người vợ nằm trên bờ sát hầm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã triển khai cứu hộ và trục vớt được 3 thi thể và bàn giao tử thi cho gia đình.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ.

