Vào ngày 18/7, lễ an táng của chị Đ.T.T (sinh năm 1991, làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại Móng Cái - Quảng Ninh) được tổ chức tại quê đẻ xã Vĩnh Thực.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể của chị Đ.T.T (sinh năm 1991, làm nghề phun xăm thẩm mỹ), có hộ khẩu thường trú tại phường Hải Yên, thuê nhà tại khu 3, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Có mặt tại lễ tang của chị T., người thân, hàng xóm đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình và phúng viếng. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, mọi ánh mắt đều hướng về nạn nhân xấu số và gia đình nạn nhân. Mọi người hiểu rằng, nỗi đau ấy của người thân của chị T. khó có thể nguôi ngoai.

Xót xa hơn khi những ai có mặt tại lễ tang đều quặn lòng xót xa khi chứng kiến 2 đứa trẻ còn thơ dại, ánh mắt thất thần trước di ảnh của người mẹ. Ánh mắt thất thần của 2 đứa trẻ trước di ảnh mẹ - Ảnh: Beatvn Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Hải Yên (TP. Móng Cái, nơi nạn nhân đăng ký Hộ khẩu thường trú) cho biết: "Chị T. có quê đẻ tại xã Vĩnh Thực (cùng TP. Móng Cái), lấy chồng tại địa phương chúng tôi, đăng ký HKTT tại phường Hải Yên và vợ chồng nạn nhân có 2 người con, cháu lớn học lớp 5, cháu út học lớp 2. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 năm, chị T. rời địa phương đến phường Hải Hòa, có khai báo tạm trú tạm vắng ở đó và mở quán phun xăm thẩm mỹ. Hiện tại, người chồng vẫn ở địa phương chúng tôi và 2 con của chị T. ở cùng bà nội".

Người thân ôm mặt khóc nức nở trước sự ra đi đột ngột của nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, dẫn tin từ Zing, liên quan đến cái chết của nữ chủ tiệm xăm thẩm mỹ, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đã xác định và bắt được đối tượng gây án là Choóng Văn Thắng (SN 2001), có HKTT tại thôn Tiên Hải, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh); chỗ ở hiện nay tại thôn 7, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà khi y đang lẩn trốn tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà (cùng tỉnh Quảng Ninh). Quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ được 1 con dao là hung khí gây án. Đối tượng Choóng Văn Thắng bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Căn cứ kết quả điều tra xác minh và lời khai của Choóng Văn Thắng, bước đầu xác định vụ việc xảy ra như sau: Thông qua mạng xã hội Zalo, Thắng làm quen và biết được chị Đ.T.T làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại khu 3, phường Hải Hòa (TP. Móng Cái), nên đối tượng đã đặt lịch đến chỗ chị T. để xăm hình. Vào khoảng 20h tối hôm qua (16/7), Thắng đến chỗ chị Đ.T.T để thực hiện phun xăm hình. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong quá trình thực hiện phun xăm, đối tượng đã dùng dao nhọn (dạng dao gấp) đâm vào vùng lưng, mạn sườn trái và cổ chị Đ.T.T. Bị đối tượng đâm bất ngờ, chị Đ.T.T chạy ra ngoài và tử vong; còn đối tượng Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP. Móng Cái tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng để xử lý theo quy định.

Quảng Ninh: Xăm xong không có tiền trả, khách ra tay sát hại nữ chủ quán Rạng sáng ngày 17/7 một vụ án mạng nghiệm trọng đã xảy ra tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Người bị giết hại là một nữ chủ tiệm xăm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-le-nu-chu-tiem-phun-xam-o-quang-ninh-bi-sat-hai-anh-mat-that-than-cua-con-tho-truoc-di-anh-me-tieng-khoc-xe-long-cua-nguoi-than-483993.html