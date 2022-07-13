Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên đầu nghi bị bạn trai sát hại

Xã hội 13/07/2022 13:43

Chị H. được anh trai của nghi phạm phát hiện nằm chết ở trước sân nhà, trên người có nhiều vết thương. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm nghi phạm.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 13/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản, đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của chị Điểu Thị H. (31 tuổi, ngụ xã Tân Quan).

Theo đó, sáng cùng ngày, anh trai đến nhà Vũ Văn Như (41 tuổi) ở ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan thì bàng hoàng phát hiện chị Điểu Thị H., là người yêu của Như, nằm chết trước sân nhà. Xung quanh có nhiều vết máu, người này gọi điện cho Như nhưng không được nên trình báo công an.

Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên đầu nghi bị bạn trai sát hại - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: VOV

Theo thông tin của VOV, nhận được tin báo, công an địa phương đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương trên đầu, nghi do ngoại lực tác động.

Theo tìm hiểu, nạn nhân Đ.T.H và Vũ Văn Như yêu nhau và sống với nhau như vợ chồng. Trước khi xảy ra sự việc giữa Như và H. đã xảy ra mâu thuẫn. 

Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm Vũ Văn Như để điều tra vụ việc.

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Công an nhận định ông T. xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn gái trẻ nên cự cãi. Sau đó, ông T. khoá cửa phòng sát hại chị H. rồi treo cổ tự tử.

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