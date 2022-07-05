Lời khai của người cha sát hại con gái và bạn trai của con rồi tự vẫn: Hé lộ nguyên nhân gây án

Xã hội 05/07/2022 14:00

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của ban đầu của ông Lê Đình Ngọc, đối tượng liên quan tới vụ án mạng dùng dao đâm chết con gái và bạn trai của con gái tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, liên quan tới vụ án mạng do người đàn ông dùng dao đâm chết con gái và bạn trai của con gái tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lời khai của ban đầu đối tượng Lê Đình Ngọc, tối ngày 4/7, chị L.T.N (sinh năm 2005, xóm 2, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đưa bạn trai là H.Q.A (sinh năm 2003, xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) về nhà ăn cơm cùng Lê Đình Ngọc (sinh năm 1980, bố đẻ của L.T.N).

Trong bữa cơm thì xảy ra mâu thuẫn giữa N, A với Lê Đình Ngọc. Ông Ngọc đã đi lấy dao đâm trọng thương N và bạn trai của N là anh A.

Chưa hết, sau khi giết N và anh A, Lê Đình Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu ra bờ ao uống. Phát hiện sự việc, vợ của Lê Đình Ngọc, mẹ của N. đã gọi người đưa đối tượng Ngọc đi cấp cứu.

Lời khai của người cha sát hại con gái và bạn trai của con rồi tự vẫn: Hé lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Đối tượng Lê Đình Ngọc - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ online, vào khoảng 23h đêm 4/7, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương tiếp nhận 3 ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 2 bệnh nhân sau đó đã tử vong, người còn lại vẫn đang được cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương xã Bài Sơn, tối 4/7, anh N.Q.A. (19 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) tới nhà chị L.T.N. (17 tuổi, ngụ xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) để chơi. Tại đây, ông Lê Đình Ngọc (cha chị N.) dùng vật nhọn đánh anh A. và con gái bị thương nặng. Sau đó, ông Ngọc uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đưa cả 3 người tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị N. và anh A. đã tử vong ngay sau đó.

Lời khai của người cha sát hại con gái và bạn trai của con rồi tự vẫn: Hé lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Đối tượng đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Thanh niên

Hiện, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ vụ án mạng để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

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