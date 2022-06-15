Hai hôm nay, người dân xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xót thương tiễn đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân (112 tuổi) và cháu đích tôn Nguyễn Tất Ngà (21 tuổi).

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào sớm ngày 15/6, trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở ngõ xóm 6, xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), người thân và bà con làng xóm lo che bạt chắn mưa, lập ảnh thờ để chuẩn bị tang lễ cho em Nguyễn Tất Ngà (sinh năm 2002). Ngà là một trong những nạn nhân tử nạn của vụ lật xe khách ở Ninh Bình. Ngày đón Ngà trở về, người dân chòm xóm vẫn nhắc về những giấc mơ, hoài bão em còn dang dở, thậm chí là niềm tự hào của gia đình, dòng họ khi rời quê ra Hà Nội, theo học tại Trường đại học FPT.

Những người trong xóm cho biết, khi nghe gia đình báo tin bà nội - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, qua đời ở tuổi 112, Ngà vội vã bắt xe khách về để chịu tang. Trên chuyến xe về chịu tang bà, ít ai dám nghĩ đây là chuyến đi cuối cùng đưa Ngà về bên bà nội, khi xe khách đến nút giao Quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì va chạm với xe máy rồi lật nghiêng trên đường. Theo bà con trong xóm, Ngà là con út trong gia đình có 5 chị em, là cháu đích tôn của bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân. Cả làng xót thương em Nguyễn Tất Ngà - Ảnh: Zing Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Trần Như Ý chia sẻ, dự kiến ngày 15/6, chính quyền địa phương và người nhà mới tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, hưởng thọ 112 tuổi, tuy nhiên, do cháu đích tôn của Mẹ không may tử vong trong vụ tai nạn nên lễ tang phải thay đổi. Ông Ý nói: "Chiều hôm qua (14/6), gia đình đã tổ chức tang lễ cho Mẹ, hôm nay tổ chức lễ tang cho Ngà".

Dưới cơn mưa rả rích, người thân, họ hàng, bạn bè, chòm xóm… tiễn Ngà trong thương xót, không ai cầm được nước mắt. Những lời tiếc thương vẳng trong lễ tang: “Thấy báo đài đưa tin có vụ tai nạn, không ngờ là cháu. Bà mất, cháu về chịu tang cũng mất theo, bao ước mơ dang dở... Ngà ơi". Gia đình vừa chịu tang Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, thọ 112 tuổi, giờ phải lập ban thờ cháu đích tôn tử vong khi về chịu tang bà - Ảnh: Vietnamnet Lo sợ bà Nguyễn Thị Sự (mẹ của em Ngà) không chịu được cú sốc lớn, người nhà thay phiên nhau chăm sóc, bên cạnh động viên, còn bà Sự cứ nấc nghẹn: “Đau xót quá...con ơi”. Còn ông Chương, bố của Ngà qua nay trở nên tiều tuỵ. Người đàn ông trụ cột của gia đình hôm nào, nay khóc không thành tiếng, ông bần thần trước di ảnh con trai hết mực yêu thương. Đồng thời, trước sự mất mát quá lớn của gia đình, trong sáng nay, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo huyện Đô Lương cùng nhiều cơ quan địa phương, các đoàn thể, xóm làng đã đến phúng viếng, chia buồn trong lễ tang cháu đích tôn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân. Người cha vừa mất đi mẹ già và con trai - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, dẫn tin từ Zing, vào đêm 13/6, xe khách biển số 37B lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến Hà Nội - Nghệ An. Tới Km 265+570 thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xe này xảy ra va chạm với xe máy do ông Vũ Minh Tam (sinh năm 1952) cầm lái từ đường nhánh ra quốc lộ. Cú va chạm khiến xe khách lật ngang giữa đường, bước đầu xác định có 4 người tử vong và 5 người khác bị thương - đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách đi vào đường cấm và chạy quá tốc độ quy định.

Vụ tai nạn lật xe khách 9 người thương vong ở Ninh Bình: Xe khách đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ Bước đầu cảnh sát xác nhận do tài xế xe khách giường nằm không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao nên để xảy ra tình trạng nghiêm trọng.

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