Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào sớm ngày 15/6, trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở ngõ xóm 6, xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), người thân và bà con làng xóm lo che bạt chắn mưa, lập ảnh thờ để chuẩn bị tang lễ cho em Nguyễn Tất Ngà (sinh năm 2002).

Những người trong xóm cho biết, khi nghe gia đình báo tin bà nội - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, qua đời ở tuổi 112, Ngà vội vã bắt xe khách về để chịu tang. Trên chuyến xe về chịu tang bà, ít ai dám nghĩ đây là chuyến đi cuối cùng đưa Ngà về bên bà nội, khi xe khách đến nút giao Quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì va chạm với xe máy rồi lật nghiêng trên đường. Theo bà con trong xóm, Ngà là con út trong gia đình có 5 chị em, là cháu đích tôn của bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân.

Cả làng xót thương em Nguyễn Tất Ngà - Ảnh: Zing

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Trần Như Ý chia sẻ, dự kiến ngày 15/6, chính quyền địa phương và người nhà mới tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, hưởng thọ 112 tuổi, tuy nhiên, do cháu đích tôn của Mẹ không may tử vong trong vụ tai nạn nên lễ tang phải thay đổi. Ông Ý nói: "Chiều hôm qua (14/6), gia đình đã tổ chức tang lễ cho Mẹ, hôm nay tổ chức lễ tang cho Ngà".