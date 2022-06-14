Vào chiều ngày 14/6, lễ tang Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ (Nguyễn Thị Tân) hưởng thọ 112 tuổi được tổ chức tại quê nhà.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 14/6, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng người thân tổ chức lễ tang Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ (Nguyễn Thị Tân) hưởng thọ 112 tuổi. Ông Trần Như Ý, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ mất lúc 19 giờ 30 phút đêm 13/6, tại nhà riêng ở xóm 13, xã Tân Sơn. Cán bộ chính quyền, lực lượng vũ trang, người thân và rất đông người dân đã tổ chức trang nghiêm, trọng thể, chu đáo Lễ truy điệu Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ và tiễn đưa Mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Dẫn tin từ Vietnamnet, cũng trong chiều cùng ngày, ông Trần Như Ý thông tin, trong vụ tai nạn lật xe khách ở Ninh Bình làm 4 người tử vong, có một nạn nhân quê xã Tân Sơn, là em Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên Đại học năm thứ hai ở Hà Nội). Ông Ý chia sẻ: "Đêm 13/6, Ngà học nhận được tin bà nội là cụ Nguyễn Thị Tân - Mẹ Việt Nam Anh hùng qua đời, sau đó vội lên xe khách BKS 37B - 028.06 về chịu tang bà. Khi đến địa phận TP Ninh Bình, không may xảy ra tai nạn làm 4 người tử vong, trong đó có em Ngà. Người nhà đã ra Ninh Bình llàm thủ tục nhận thi thể về lo hậu sự".

Sinh viên Nguyễn Tất Ngà là cháu của Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ - Ảnh: Vietnamnet Lãnh đạo UBND xã Tân Sơn cho biết, theo dự kiến ban đầu, ngày 15/6 chính quyền địa phương và người nhà mới tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, nhưng do cháu Ngà mất trong vụ tai nạn nên chiều ngày 14/6 đã tổ chức lễ cho Mẹ. Ngày mai sẽ tổ chức lễ cho cháu Ngà.

Nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng ở Ninh Bình khiến 4 người tử vong thương tâm Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hiện đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP. Ninh Bình khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

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