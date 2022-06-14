Nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng ở Ninh Bình khiến 4 người tử vong thương tâm

Xã hội 14/06/2022 10:41

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hiện đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP. Ninh Bình khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, lực lượng Cảnh sát giao thông đang xác định nồng độ cồn và ma túy của tài xế là Nguyễn Ngọc Sáng (sinh năm 1984, ở Đô Lương, Nghệ An). Sáng là tài xế điều khiển xe giường nằm gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Ninh Bình đêm 13/6, khiến ít nhất 4 người chết, 4 người bị thương.

Trong báo cáo ban đầu về vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao.

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Chiếc xe khách lật nghiêng sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ hệ thống đăng kiểm, chủ phương tiện của xe khách gặp nạn là Hoàng Đình Hoàn (sinh năm 1973, ở Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm, đăng kiểm lần gần nhất là vào ngày 26/3, thời hạn đăng kiểm tiếp theo là 25/9.

Nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho hay trước thời điểm xảy ra tai nạn, vận tốc xe là 64 km/h. Vị này thông tin: "Xe đi trong thành phố lưu thông với tốc độ trên là quá 4 km/h so với quy định".

Trong khi đó, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ I.6 cho biết đang làm rõ việc xe đi vào đường cấm, bởi khu vực này phân luồng cho xe khách đi vào tuyến tránh.

Nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng ở Ninh Bình khiến 4 người tử vong thương tâm - Ảnh 2Nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng ở Ninh Bình khiến 4 người tử vong thương tâm - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, dẫn tin từ báo Thanh niên, vào đêm ngày 13/6, xe khách biển số 37B lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến Hà Nội - Nghệ An. Tới Km265+570 thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xe này xảy ra va chạm với xe máy do ông Vũ Minh Tam (sinh năm 1952) cầm lái từ đường nhánh ra quốc lộ.

Cú va chạm khiến xe khách lật ngang giữa đường, bước đầu xác định có 4 người tử vong và 4 người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Xe khách lật giữa quốc lộ ở Ninh Bình, ít nhất 4 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Xe khách lật giữa quốc lộ ở Ninh Bình, ít nhất 4 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này khiến 4 người chết, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

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