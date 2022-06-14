Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn lật xe khách khiến 4 người tử vong: 'Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu!'

Xã hội 14/06/2022 20:11

Là một trong những người sống sót trong vụ tai nạn xe khách tại Ninh Bình, anh Hoàng Tiến Thạch (22 tuổi, quê Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc thương tâm này.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 14/6, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vẫn đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra đêm 13/6, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình làm 4 người chết.

Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, em Hoàng Tiến Thạch (sinh năm 2000), một trong 5 người bị thương nặng trong vụ tai nạn được xác định đã qua cơn nguy kịch và có thể trò chuyện được.

Em Thạch kể lại hành trình từ quê Đô Lương, Nghệ An ra Hà Nội để làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Sau khi xong việc, khoảng 22h30 em lên xe khách BKS 37B - 028.06 (nhà xe Khánh Hoàn, chạy tuyến Đô Lương - Hà Nội) tại bến xe Nước Ngầm để về quê. Lúc này em là hành khách đầu tiên lên xe nên xuống phía cuối xe nằm.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn lật xe khách khiến 4 người tử vong: 'Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu!' - Ảnh 1
Em Hoàng Tiến Thạch thoát chết, chui được ra khỏi chiếc xe gặp nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Thời điểm xe gặp tai nạn, Thạch đang nằm thiu thiu ngủ. Khi xe bị nghiêng, em đã mở mắt nhưng xe lật luôn lúc đó, chỉ trong tích tắc, khiến chàng trai 22 tuổi không kịp trở tay. Thạch kể lại: "Xe lật làm em văng ra khỏi giường. Lúc này em bị thương trên đầu nên máu chảy nhiều, đầu choáng váng. Khi xe lật, hàng trong cốp xe văng ra, cửa kính vỡ nát. Thấy có lối thoát qua đó, em cố gắng chui ra. Khi ra được khỏi xe thì cũng kiệt sức, em nằm bệt xuống đường, có thấy 2 em nhỏ cũng chui ra như mình".

Thạch nói tiếp: "Chui ra khỏi xe được chừng vài phút, em nghe rõ tiếng mọi người trong xe khóc lóc, kêu cứu. Nhưng lúc này em không thể ngồi dậy nổi vì đầu choáng váng, máu chảy be bét khắp người. Em bất lực nhìn nhiều người trong xe kêu cứu mà không thể làm được gì. May mắn sau đó người dân đến ứng cứu, cùng công an đưa chúng em vào bệnh viện".

 

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn lật xe khách khiến 4 người tử vong: 'Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu!' - Ảnh 2
Anh Nguyễn Quốc Nhàn thấy nhiều cháu bé trên xe gặp nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Nằm cạnh giường em Thạch, anh Nguyễn Quốc Nhàn (45 tuổi, ở huyện Đô Lương) cho hay, khi xe khách bị lật anh cũng đang nằm ngủ. Xe lật làm anh văng khỏi chỗ nằm. May mắn chỉ bị thương nhẹ nên anh cũng tự chui ra khỏi chiếc xe qua cửa kính bị vỡ vụn.

Anh Nhàn ra Hà Nội làm thợ xây mới được ít tháng. Chiếc xe chạy được gần 2 tiếng thì gặp nạn. Anh Nhàn nghẹ ngào: "Trên xe có nhiều trẻ nhỏ. Thấy các cháu nằm bất động, tôi dù đang đau trong người nhưng cũng thương xót quá. Không ngờ chuyến xe lại xảy ra tai nạn thảm khốc đến như vậy. Mong sao những người bị thương như tôi sớm bình phục".

 

Ám ảnh lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn lật xe khách khiến 4 người tử vong: 'Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu!' - Ảnh 3
Xe khách lật tại Ninh Bình sáng 14/6 - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, vào 23h50 ngày 13/6/2022, tại Km 265+570 QL1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, Ninh Bình xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Xe ô tô khách giường nằm BKS: 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên QL1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm vào mô tô BKS: 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến Quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã làm 4 người tử vong và 5 người khác bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Ninh Bình cũng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

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