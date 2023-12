Em Thạch kể lại hành trình từ quê Đô Lương, Nghệ An ra Hà Nội để làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Sau khi xong việc, khoảng 22h30 em lên xe khách BKS 37B - 028.06 (nhà xe Khánh Hoàn, chạy tuyến Đô Lương - Hà Nội) tại bến xe Nước Ngầm để về quê. Lúc này em là hành khách đầu tiên lên xe nên xuống phía cuối xe nằm.

Thạch nói tiếp: "Chui ra khỏi xe được chừng vài phút, em nghe rõ tiếng mọi người trong xe khóc lóc, kêu cứu. Nhưng lúc này em không thể ngồi dậy nổi vì đầu choáng váng, máu chảy be bét khắp người. Em bất lực nhìn nhiều người trong xe kêu cứu mà không thể làm được gì. May mắn sau đó người dân đến ứng cứu, cùng công an đưa chúng em vào bệnh viện".

Anh Nguyễn Quốc Nhàn thấy nhiều cháu bé trên xe gặp nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Nằm cạnh giường em Thạch, anh Nguyễn Quốc Nhàn (45 tuổi, ở huyện Đô Lương) cho hay, khi xe khách bị lật anh cũng đang nằm ngủ. Xe lật làm anh văng khỏi chỗ nằm. May mắn chỉ bị thương nhẹ nên anh cũng tự chui ra khỏi chiếc xe qua cửa kính bị vỡ vụn.

Anh Nhàn ra Hà Nội làm thợ xây mới được ít tháng. Chiếc xe chạy được gần 2 tiếng thì gặp nạn. Anh Nhàn nghẹ ngào: "Trên xe có nhiều trẻ nhỏ. Thấy các cháu nằm bất động, tôi dù đang đau trong người nhưng cũng thương xót quá. Không ngờ chuyến xe lại xảy ra tai nạn thảm khốc đến như vậy. Mong sao những người bị thương như tôi sớm bình phục".

Xe khách lật tại Ninh Bình sáng 14/6 - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, vào 23h50 ngày 13/6/2022, tại Km 265+570 QL1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, Ninh Bình xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Xe ô tô khách giường nằm BKS: 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên QL1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm vào mô tô BKS: 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến Quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã làm 4 người tử vong và 5 người khác bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Ninh Bình cũng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.