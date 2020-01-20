Tài xế công nghệ gục ngã bên túi bún trong ngày cận Tết: 'Mưu sinh đúng là gian khó trăm bề'

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc một tài xế công nghệ gục ngã bên túi bún vì chạy xe quá sức nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Tết là dịp để gia đình sum vầy sau một năm đi xa học tập, làm việc. Để có một cái Tết ấm no, ai nấy đều cố gắng tranh thủ làm việc để có thêm tiền về quê. Vì cố gắng kiếm tiền, đã có không ít người gục ngã nơi đất khách quê người.

Theo đó, bức ảnh này được một người dùng Facebook chia sẻ với nội dung: “Dường như anh đang cố gắng chạy những cuốc xe cuối cùng trong những ngày giáp Tết để kiếm thêm, gia đình anh ở quê khó khăn. Anh shipper dường như chưa hề có một giây nghỉ ngơi nào, anh ship bún cho người ta mà anh ngã gục khi nào không hay. Thật may mắn, nhiều đồng nghiệp đã kịp thời phát hiện ra rồi gọi cấp cứu chứ nằm vậy suốt đêm thì không biết có chuyện gì xảy ra thêm nữa.

Cận Tết, có vẻ là ai cũng mong làm nhiều hơn để đạt chỉ tiêu, để gom thêm chút tiền gửi về gia đình, cũng có thể là trang trải cho cuộc sống. Câu chuyện thật ra không mới nhưng mình nhưng mình muốn nhắc các bạn 1 điều rằng tiền quan trọng thật đấy nhưng bố mẹ, vợ con vẫn muốn các bạn nguyên vẹn trở về chứ không phải nằm trên cáng vì kiệt sức thế này…”.

Nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và người đi đường, nam tài xế đã được đưa vào viện kịp thời - Ảnh: Facebook

Những hình ảnh này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nam tài xế, hy vọng trong tương lai anh và gia đình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ hơn.

“Mưu sinh đúng là gian khó trăm bề, hy vọng trong tương lai anh và gia đình anh sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn”, T.Q xót xa.

“Có những người như vậy đấy, họ có thể làm tất cả vì gia đình và người thân mà bỏ quên bản thân mình. Một nghị lực không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được", T.T bình luận.

Mặc dù hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về nam tài xế trên nhưng câu chuyện này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.