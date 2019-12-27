Khoảnh khắc cảm động nhất ngày: Cô dâu mải trang điểm, đến khi nhìn ra cửa bỗng dưng bật khóc

Những hình ảnh xúc động trong ngày cưới của cô dâu trẻ khiến ai nấy đều rơi nước mắt, đặc biệt là những người lấy chồng xa nhà.

Đám cưới là một trong những ngày trọng đại nhất đời người con gái. Đây là khoảng thời gian xen lẫn rất nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Các cô dâu vừa vui vì sắp kết hôn vừa buồn vì phải xa cha mẹ, anh chị em ruột. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện vô cùng cảm động của một cô dâu Trung Quốc. Theo đó, cô dâu tên Wang sống tại tỉnh Giang Tô. Bố mẹ ly hôn và có gia đình riêng nên Wang sống chung với bà ngoại từ nhỏ. Vào ngày 23/12 vừa qua, Wang lên xe hoa về nhà chồng. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo nhưng hành động của bà ngoại đã khiến cô khóc nức nở ngay trong ngày cưới.

Cô dâu đang mải miết trang điểm, người bà len lén nhìn cháu qua khe cửa - Ảnh: Internet Hình ảnh xúc động này khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt - Ảnh: Internet Theo đó, vì sợ bị làm phiền nên cô dâu đóng chặt cửa phòng để trang điểm. Bất chợt nhìn về phía cửa, cô xúc động khi thấy bà ngoại lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngắm cháu gái vì không muốn ảnh hưởng đến cô. Khoảnh khắc này khiến cô dâu rơi nước mắt. Wang xót xa nhận ra rằng thời gian qua cô không còn quan tâm bà mình như trước.

Mọi người hy vọng cô dâu sẽ có cuộc sống hạnh phúc, người bà sống lâu trăm tuổi cùng con cháu - Ảnh: Internet Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh xúc động này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ đã rơi nước mắt sau khi xem ảnh, đặc biệt là những cô gái lấy chồng xa nhà. “Nhìn cô gái này làm tôi nhớ đến chính bản thân mình hồi mới kết hôn. Nhìn thấy ba mẹ buồn bã mà không muốn ra khỏi nhà luôn”, M.H đồng cảm. “Nhìn ánh mắt của người bà là biết bà yêu thương cô gái đến nhường nào. Hy vọng cô dâu trẻ sẽ hạnh phúc, người bà cũng sống lâu trăm tuổi nhé”, cư dân mạng gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình Wang.

Xúc động khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững những bước đi đầu đời sau 7 năm chỉ có thể bò Những hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững đi những bước đầu đời khiến cư dân mạng không khỏi cảm động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-cam-dong-nhat-ngay-co-dau-mai-trang-diem-den-khi-nhin-ra-cua-bong-dung-bat-khoc-347440.html