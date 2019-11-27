Bài học cuộc sống: Nam shipper cụt chân vẫn bươn chải kiếm sống khiến cư dân mạng xúc động

Hình ảnh xúc động chụp lại cảnh một shipper khuyết tật nhưng vẫn cố gắng bươn chải kiếm sống được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục.

Từ trước đến nay, chuyện về những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống luôn nhận được sự cảm phục của mọi người. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một câu chuyện cảm động, được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Theo đó, hình ảnh xúc động này được một Facebooker Singapore chia sẻ trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, kèm theo đó là câu chuyện hết sức ý nghĩa.

Cụ thể, cô gái đặt thức ăn trên một ứng dụng thì nhận được tin báo là 20 phút sau sẽ nhận được thức ăn. Tuy nhiên, phải đến hơn 1 tiếng sau thức ăn mới được giao tới. Điều này khiến cô gái vô cùng tức giận, định gửi khiếu nại đến tổng đài. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy người giao hàng, cô đã từ bỏ ý định đó.

Hình ảnh xúc động ghi lại cảnh nam shipper khuyết tật giao hàng được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Facebooker này, cô đã bị sốc nặng khi biết shipper là một người khuyết tật, cụt một chân, phải lắp chân giả. Anh cũng chẳng chạy xe máy như những người khác mà chạy xe đạp điện đi giao hàng.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bức ảnh đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho rất nhiều người, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

“Mỗi lần cảm thấy bế tắc, tôi lại xem bức ảnh gây bão mạng xã hội này để lấy lại động lực. Tôi luôn tự cổ vũ mình rằng ngoài kia còn biết bao người khó khăn hơn mình nhưng họ vẫn sống tốt đó thôi”, A.S chia sẻ.

“Cám ơn chàng trai, anh là tấm gương sáng cho những đứa trẻ để chúng học cách không từ bỏ khi gặp khó khăn. Hy vọng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn”, một bình luận của cư dân mạng.

Mặc dù hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về người shipper trong ảnh nhưng câu chuyện trên vẫn đang gây bão mạng xã hội.

Những lần xúc động của nhiếp ảnh gia 13 năm chụp ảnh khỏa thân Mỗi gói chụp hình khỏa thân của anh có giá từ 1.000-5.000 USD. Anh thừa nhận cái giá khá đắt đỏ bởi vì nó đòi hỏi người chụp phải có kỹ năng và kinh nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bai-hoc-cuoc-song-nam-shipper-cut-chan-van-buon-chai-kiem-song-khien-cu-dan-mang-xuc-dong-345161.html