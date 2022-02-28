"Ca nô chuẩn SB kiểu này thì họ bị kẹt lại bên trong khoang, dù có mặc áo phao cũng không bao giờ thoát được" - Một ngư dân cho biết.

Liên quan đến vụ ca nô mang BKS QNa – 1152 chở theo 39 người gặp nạn tại biển Cửa Đại, theo thông tin của Trí Thức Trẻ, ngư dân Trần Quốc Thụ (trú phường Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) nhận định nguyên nhân có thể do ca nô mắc cạn và gặp sóng lớn dị thường. Theo ông Thụ, tàu ca nô chạy tuyến Cù Lao Chàm – Cửa Đại và ngược lại là tàu cấp SB. Mỗi tàu có thể chở đến 40 khách. Tàu phải được đóng kín mái trên kiên cố và kính che xung quanh, chỉ có một lối ra vào phía trước. Phải là người đi sông nước thường xuyên mới có khả năng phản ứng, đập vỡ cửa kính để cứu người gặp nạn. Nếu là chiếc ca nô kiểu cũ, chỉ có mui trần, không đóng kín, chỉ có mái che phía trên thì du khách dễ dàng thoát ra được.

"Nếu không có mái che á, bị trường hợp như này thì khách họ thoát ra ngoài được một cách bình thường. Còn kiểu ca nô chuẩn SB kiểu này, bịt bùng thì họ bị kẹt lại bên trong khoang, dù có mặc áo phao cũng không bao giờ thoát được. Nếu tàu kiểu cũ thì tôi tin họ sẽ sống sót hết. Những người thoát ra được khoang ca nô thì đều được cứu sống, kể cả trẻ em" - Ngư dân Thụ cho biết. Một ngư dân khác có tên T.R.H (trú phường Cửa Đại) nhận xét về vự việc: "3 nhân viên trên tàu rất có sức khoẻ đó, có sức mới dìu được nhiều người như vậy ra ngoài nếu không thì còn chết nhiều nữa".

Ca nô gặp nạn tại biển Cửa Đại - Ảnh: Internet Mặt khác, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, trước năm 2018, tàu khai thác là loại tàu chuẩn SI. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Giao thông vận tải quy định tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm phải sử dụng tàu chuẩn SB. "Tàu đóng kín rất khó cứu hộ khi bị nạn. Thành phố sẽ có ý kiến đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ xem xét lại thiết kế các tàu thuyền theo chuẩn SB. Trong mười mấy năm qua, thành phố khai thác tuyến này bằng tàu SI thì cũng có lật thuyền, tai nạn nhưng chưa bao giờ xảy ra chết người vì khách 100% mặc áo phao mà khi chìm thì họ nổi lên, chúng ta vớt được. Riêng thuyền này kín mít từ trước ra sau, chỉ có 1 cửa trước, 1 cửa sau thôi. Khi ca nô bị lật thì người phía trong đã bị ngạt thở hết" - ông Sơn cho biết. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người. Các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 16 người đã tử vong, vẫn còn 1 người mất tích - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Trước đó, khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô mang BKS QNa-1152 trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công. Các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 16 người đã tử vong, vẫn còn 1 người mất tích.

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