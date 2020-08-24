Tai nạn thương tâm: Xe tải lật khi đổ đèo khiến 2 mẹ con tử vong

Xã hội 24/08/2020 17:00

Khi đổ Đèo Cón (Phú Thọ), tài xế không làm chủ được tốc độ khiến xe tải bị lật, gây ra tai nạn thương tâm.

Mới đây, tại Km 8+100 Quốc lộ 32A thuộc thôn Ngả Hai, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, khoảng 23 giờ 30 ngày 23/8, xe ô tô tải BKS UN 0862 (biển số nước Lào) do anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1981, trú tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị V. (SN 1984) và cháu Nguyễn Thị Lan A. (SN 2016, con chị V.) di chuyển trên Quốc lộ 32A.

Khi đi xuống Đèo Cón thì chiếc xe tải bất ngờ bị lật đổ nghiêng trên đường. Vụ tai nạn khiến chị V. và cháu A. tử vong tại chỗ, còn tài xế Thủy được đưa vào Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cấp cứu. 

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ tốc độ, tự gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ tai nạn. 

Cách đây không lâu, tại xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng xe ben lật khiến 3 người tử vong.

Khoảng 11 giờ 15 ngày 4/6, chiếc xe hơi mang BKS 36A-468.94 đang lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua địa bàn xã Vân Sơn thì bất ngờ bị chiếc xe ben hiệu Howo mang BKS 36C-171.15 chở đầy đất đá lật nghiêng đè trúng.

tai nan thuong tam 2
Xe ben lật nghiêng đè trúng xe hơi - Ảnh: Internet

Sau vụ tai nạn, người dân và cơ quan chức năng đã gọi xe cẩu đến cẩu chiếc xe ben lên để giải cứu những nạn nhân trong xe hơi. 

Hậu quả, 3 người trong xe tử vong, 1 người bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đôi vợ chồng đang mặc áo mưa thì bị ô tô tông tử vong: Đã bắt được nam tài xế

Vụ đôi vợ chồng đang mặc áo mưa thì bị ô tô tông tử vong: Đã bắt được nam tài xế

Đôi vợ chồng dừng xe giữa đường mặc áo mưa thì bị ô tô tông tử vong. Sau tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn kinh hoàng Phú Thọ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 31 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 19 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản