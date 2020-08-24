Khi đổ Đèo Cón (Phú Thọ), tài xế không làm chủ được tốc độ khiến xe tải bị lật, gây ra tai nạn thương tâm.

Mới đây, tại Km 8+100 Quốc lộ 32A thuộc thôn Ngả Hai, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, khoảng 23 giờ 30 ngày 23/8, xe ô tô tải BKS UN 0862 (biển số nước Lào) do anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1981, trú tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị V. (SN 1984) và cháu Nguyễn Thị Lan A. (SN 2016, con chị V.) di chuyển trên Quốc lộ 32A.

Khi đi xuống Đèo Cón thì chiếc xe tải bất ngờ bị lật đổ nghiêng trên đường. Vụ tai nạn khiến chị V. và cháu A. tử vong tại chỗ, còn tài xế Thủy được đưa vào Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ tốc độ, tự gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tại xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng xe ben lật khiến 3 người tử vong.

Khoảng 11 giờ 15 ngày 4/6, chiếc xe hơi mang BKS 36A-468.94 đang lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua địa bàn xã Vân Sơn thì bất ngờ bị chiếc xe ben hiệu Howo mang BKS 36C-171.15 chở đầy đất đá lật nghiêng đè trúng.

Xe ben lật nghiêng đè trúng xe hơi - Ảnh: Internet

Sau vụ tai nạn, người dân và cơ quan chức năng đã gọi xe cẩu đến cẩu chiếc xe ben lên để giải cứu những nạn nhân trong xe hơi.

Hậu quả, 3 người trong xe tử vong, 1 người bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đôi vợ chồng đang mặc áo mưa thì bị ô tô tông tử vong: Đã bắt được nam tài xế Đôi vợ chồng dừng xe giữa đường mặc áo mưa thì bị ô tô tông tử vong. Sau tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-xe-tai-lat-khi-do-deo-khien-2-me-con-tu-vong-377354.html