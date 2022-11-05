Tá hỏa phát hiện hai người đàn ông nghi bị tai nạn giao thông nằm chồng lên nhau giữa đèo Bảo Lộc

Xã hội 05/11/2022 08:44

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe, mũ bảo hiểm và tư trang vương vãi, cùng với vết thắng bánh ôtô kéo dài hàng chục mét.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 5/11, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ 2 thanh niên nằm chết trên đèo Bảo Lộc khuya ngày 4/11.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút, người dân lưu thông trên QL 20 phát hiện anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ xã Bình Hưng Hoà, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) nằm bất động trên đường.

Chiếc xe máy 63B2- 65042 nằm ở ven đường hư hỏng nặng. Vị trí hai thanh niên gặp nạn tại km 98+600 (QL20) cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 2km (hướng từ Đồng Nai về TP. Bảo Lộc) thuộc địa bàn xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.

 

Tá hỏa phát hiện hai người đàn ông nghi bị tai nạn giao thông nằm chồng lên nhau giữa đèo Bảo Lộc - Ảnh 1
Hai người đàn ông gặp nạn trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe, mũ bảo hiểm và tư trang vương vãi, cùng với vết thắng bánh ôtô kéo dài hàng chục mét. Cảnh sát giao thông Lâm Đồng nhận định hai thanh niên chạy xe máy hướng từ Đà Lạt xuống TP.HCM, khi qua đoạn đường trên có thể đã va chạm với ôtô đang lên đèo.

Sự cố khiến đèo Bảo Lộc kẹt xe nhiều giờ liền. Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng truy tìm ôtô bị cho gây tai nạn để điều tra nguyên nhân. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, hai làn xe, nằm trên quốc lộ 20 - một trong tuyến chính từ TP.HCM, Đồng Nai tới TP. Đà Lạt. Với nhiều đoạn cua gấp, dốc cao, đèo là một trong những cung đường nguy hiểm với tài xế.

Tài xế siêu xe Ferrari 488 tông chết người đã ra đầu thú: Khai nhận lý do rời khỏi hiện trường sau tai nạn

Tài xế siêu xe Ferrari 488 tông chết người đã ra đầu thú: Khai nhận lý do rời khỏi hiện trường sau tai nạn

Công an Hà Nội cho biết anh Hoàng Bằng Việt (sinh năm 1997, trú quận Nam Từ Liêm) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông thi thể 2 người đàn ông 2 người đàn ông gặp nạn trên đèo

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?