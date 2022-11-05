Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe, mũ bảo hiểm và tư trang vương vãi, cùng với vết thắng bánh ôtô kéo dài hàng chục mét.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 5/11, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ 2 thanh niên nằm chết trên đèo Bảo Lộc khuya ngày 4/11.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút, người dân lưu thông trên QL 20 phát hiện anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ xã Bình Hưng Hoà, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) nằm bất động trên đường.

Chiếc xe máy 63B2- 65042 nằm ở ven đường hư hỏng nặng. Vị trí hai thanh niên gặp nạn tại km 98+600 (QL20) cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 2km (hướng từ Đồng Nai về TP. Bảo Lộc) thuộc địa bàn xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.

Hai người đàn ông gặp nạn trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe, mũ bảo hiểm và tư trang vương vãi, cùng với vết thắng bánh ôtô kéo dài hàng chục mét. Cảnh sát giao thông Lâm Đồng nhận định hai thanh niên chạy xe máy hướng từ Đà Lạt xuống TP.HCM, khi qua đoạn đường trên có thể đã va chạm với ôtô đang lên đèo.

Sự cố khiến đèo Bảo Lộc kẹt xe nhiều giờ liền. Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng truy tìm ôtô bị cho gây tai nạn để điều tra nguyên nhân. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, hai làn xe, nằm trên quốc lộ 20 - một trong tuyến chính từ TP.HCM, Đồng Nai tới TP. Đà Lạt. Với nhiều đoạn cua gấp, dốc cao, đèo là một trong những cung đường nguy hiểm với tài xế.

Tài xế siêu xe Ferrari 488 tông chết người đã ra đầu thú: Khai nhận lý do rời khỏi hiện trường sau tai nạn Công an Hà Nội cho biết anh Hoàng Bằng Việt (sinh năm 1997, trú quận Nam Từ Liêm) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

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