Sự thật việc lơ xe đuổi khách Tây, chửi bới và ném đồ đạc gây phẫn nộ

Xã hội 27/07/2017 10:49

Trước sự việc lơ xe khách Việt Nam chửi bới, đuổi khách và ném đồ đạc gây phẫn nộ trong dư luận, cư dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến khách quan và trái chiều.

Ngày 26/7, mạng xã hội Việt Nam xuất hiện một số clip quay lại hình ảnh cuộc tranh cãi gay gắt của một người lơ xe Việt Nam cùng với hai nữ du khách nước ngoài. Theo đó, người đàn ông liên tục nói nhiều câu xúc phạm và chửi bới hai cô gái. Người này còn ném hành lý và đuổi hai nữ du khách xuống xe một cách rất thô bạo.

Sự thật việc lơ xe đuổi khách Tây, chửi bới và ném đồ đạc gây phẫn nộ - Ảnh 1
Một nữ du khách Trung Quốc quay lại clip cảnh lơ xe khách chửi bới và ném đồ đạc của hai cô gái nước ngoài xuống xe - Ảnh: FBNV

Người quay clip là một nữ du khách người Trung Quốc tên Lin Xiuling. Cô đã mua vé xe khách di chuyển từ Hà Nội đến TPHCM. Sự việc xảy ra tại Nha Trang, khi hành khách di chuyển từ xe này sang xe khác. Cô Lin kể rằng hai người khách nước ngoài muốn ngồi phía đầu xe vì ghế cuối làm họ không thoải mái. Không đồng ý, lơ xe nổi giận ném hành lý của hai cô gái ra ngoài và thẳng tay đuổi xuống xe. Ngoài ra, cô Lin cho rằng anh lơ xe không được tỉnh táo, trông như say rượu và sử dụng chất kích thích.

 

Clip ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Rất nhiều người phẫn nộ với cách hành xử của anh lơ xe. Cộng đồng mạng còn đưa ra lời xin lỗi và giải thích rằng không phải dịch vụ nào ở Việt Nam cũng tệ như vậy.

Sự thật việc lơ xe đuổi khách Tây, chửi bới và ném đồ đạc gây phẫn nộ - Ảnh 2
Nhiều người phẫn nộ với cách hành xử thô bạo của lơ xe - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ một số người được cho là chứng kiến toàn bộ câu chuyện, hai khách nữ bị đuổi xuống xe do dứt khoát đòi ngồi ghế hàng trên đã được khách khác đặt trước và hút thuốc trong xe. Điều này khiến anh lơ xe nổi giận và đuổi khách một cách thô bạo.

Sự thật việc lơ xe đuổi khách Tây, chửi bới và ném đồ đạc gây phẫn nộ - Ảnh 3
Lơ xe này ném đồ đạc và chửi bới khách thô bạo - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người cũng đưa ra ý kiến khách quan, cho rằng thông tin mà cô Lin đăng tải chỉ là một chiều, phải xem xét tường tận cả hai mặt của sự việc mới có thể đưa ra kết luận. Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ hai nữ du khách, chính quyền địa phương và nơi nhà xe này đăng ký giấy phép kinh doanh. 

Tuy nhiên dù nguyên nhân là gì, những người làm dịch vụ nên có cách ứng xử khéo léo, hòa nhã và văn minh đối với du khách, tránh để ngành du lịch Việt Nam bị xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

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