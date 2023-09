Người quay clip là một nữ du khách người Trung Quốc tên Lin Xiuling. Cô đã mua vé xe khách di chuyển từ Hà Nội đến TPHCM. Sự việc xảy ra tại Nha Trang, khi hành khách di chuyển từ xe này sang xe khác. Cô Lin kể rằng hai người khách nước ngoài muốn ngồi phía đầu xe vì ghế cuối làm họ không thoải mái. Không đồng ý, lơ xe nổi giận ném hành lý của hai cô gái ra ngoài và thẳng tay đuổi xuống xe. Ngoài ra, cô Lin cho rằng anh lơ xe không được tỉnh táo, trông như say rượu và sử dụng chất kích thích.

